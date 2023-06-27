В Малибу появился ярко-розовый Барби DreamHouse. 17 июля можно даже поучаствовать в розыгрыше проживания там.

17 июля в 10:00 по тихоокеанскому времени все жители Земли могут поучаствовать в розыгрыше двух дней проживания в доме Барби. Выбранные победители бесплатно проживут в розовом особняке в Малибу 21 и 22 июля.

«Кен приглашает двух счастливчиков остановиться в недавно отремонтированном Malibu DreamHouse. Пока Барби нет дома, Кен размещает свою комнату в ее культовом доме мечты в Малибу на Airbnb и по многочисленным просьбам возвращает полностью розовый мир Барби».

Во время своего пребывания у гостей будет возможность просмотреть гардероб Кена, потанцевать на открытой площадке для дискотек и отдохнуть у бассейна. Розовый дворец включает в себя каток для дискотек, тренажерный зал, гигантскую песочницу, горку для бассейна на втором этаже, велосипед для бездорожья и ярко-розовую спальню в ковбойском стиле.

Эта акция посвящена премьере фильма «Барби», которая состоится 21 июля. В главных ролях — Марго Робби и Райан Гослинг, режиссер — Грета Гервиг.

Фото: Airbnb