Два месяца назад Алиса с мужем Сергеем и дочкой Олей переехали из Москвы в шведский город Гётеборг. За это время семья успела арендовать квартиру, устроить дочку в школу и исследовать город, попутно наблюдая за жизнью коренных шведов. Алиса рассказала журналисту Realting.com обо всех тонкостях переезда и нюансах адаптации в этой северной стране.

Все важные нюансы про документы, или начальный этап переезда

Мы с мужем постоянно путешествовали и бывали в разных странах, поэтому вариант жизни где-то в Европе не рассматривался как нечто экстраординарное. Швеция нам нравилась довольно давно, и, когда Сергею поступило предложение поработать в Гётеборге, мы, недолго думая, согласились.

Для переезда в Европу, нужно получить work permit. Это такая пластиковая карточка с твоей фотографией и биометрией, которая позволяет жить и работать в стране. Обычно она выдается на два года с возможностью продления, как и в нашем случае.

Наш переезд на первом этапе организовывала фирма Сергея, они же сняли нам квартиру на две недели и оплатили весь переезд. Дальше началось самое интересное.

По истечении семидневного карантина нужно ехать в налоговую, чтобы подать на ssn:personal number — он нужен для того, чтобы отчислять налоги государству. Без него нельзя устроить ребенка в школу или садик, практически невозможно снять квартиру в Швеции. К слову, при подаче документов на snn нужно указывать адрес своего проживания, и вот здесь как раз пригодится договор долгосрочной аренды.

Затем нужно податься на ID-card (шведский паспорт) и только уже после этого можно идти в банк, чтобы открыть счёт, оформить карточки и сделать банк-ID (цифровая подпись шведского банка). Карточки потом придут на почту. Это нужно для того, чтобы не платить каждый раз дикие проценты за конвертацию валют при любой оплате (за квартиру, например, или даже покупке продуктов в магазине).

Что нужно сделать заранее, еще на родине:

Не забудьте перевести на английский и заверить у нотариуса все свои документы. Это действительно важно.

Продлить свой загранпаспорт или сделать второй, дополнительный.

Съездить в посольство Швеции и сдать там биометрию.

Перед выездом уведомить МВД, что у тебя есть ВНЖ другой страны и ты уезжаешь (иначе могут быть проблемы с въездом обратно).

«Извините, но в нашей квартире могут жить люди только старше 60 лет». Обо всех нюансах аренды жилья

Снять жилье в Гётеборге — долгая и больная тема. В городе очень много университетов и, соответственно, студентов, а значит, что все более-менее доступное жильё они занимают сразу. Когда мы приехали, рынок аренды был настолько перегрет, что шансов арендовать жилье у нас практически не было.

Фирма Сергея помогала нам с переездом. Бюджет на аренду нашей квартиры у них составлял около $5000-6000, и этого могло хватить на три месяца аренды хорошей квартиры. Но! Релокация наша была очень быстрой, менеджеры долго тянули с билетами, а искать жильё для нас начали за три дня до вылета. В итоге у нас был только один вариант, и стоил он около $6,000 за 2 недели. Причем это была всего лишь маленькая квартирка с одной комнатой и кухней, со смежным санузлом в старом фонде. Арендодатель этой квартиры просто бессовестно взвинтил цену, воспользовавшись тем, что его предложение было единственным в этом городе на эти даты. Мы были в шоке.

Сразу после въезда мы занялись поиском следующей квартиры, так как через 2 недели нам надо было съезжать. Но шведские сайты аренды работают совсем по другому принципу — на них нельзя войти и просто так забронировать любую квартиру, потому что спрос здесь намного превышает предложение и за право арендовать квартиру надо еще побороться. Шведских сайтов по поиску жилья не так много и на каждом после настройки всех фильтров обязательно нужно рассказать о себе: кто ты, откуда приехал, желательно написать свою зарплату (шансы на то, что квартиру сдадут именно тебе увеличатся). Указать, куришь ли ты, есть ли дети, домашние животные, где работаешь и прочее. Не забудьте добавить своё счастливое семейное фото. И дальше самое интересное: если повезет, и ты понравишься арендодателю, он тебе ответит, задаст еще пару вопросов и возможно назначит встречу. Конечно, не сразу, а через неделю или две.

Также арендодатели могут отказать тебе без указания причины. Причины отказов, с которыми столкнулись лично мы, были следующие:

«У вас ребенок, а мы ищем квартиросъемщиков без детей». «Извините, но вам меньше 60 лет, а в нашей квартире могут жить только люди от 60 лет.» Тут я поясню: шведы очень щепетильно относятся к соседям. Если в многоквартирном доме в подавляющем большинстве живут пенсионеры, то в съемную квартиру могут пустить тоже только пенсионеров. Им не нужна молодежь и дети, иначе соседям будет некомфортно. «У вас нет животных, а у нас все соседи собачники. ВАМ будет некомфортно». «Вас трое, а в нашей квартире всего 2 комнаты, она маленькая для вас». Шведы считают, что у каждого члена семьи обязательно должна быть своя комната, плюс общая гостиная. «Вы не подходите нашей коммуне». Дело в том, что шведы живут коммунами, когда несколько домов объединяются в группу и решают все вопросы на общем собрании жильцов. И вопрос, кто в этих домах может снять жилье, считается очень серьезным. То есть собственник квартиры не может сам решить, кому сдавать жилье, — для этого нужно заручиться согласием всех соседей.

А теперь еще один шок-контент. Если ты купил квартиру в коммуне и, например, дебоширишь или слишком громко слушаешь музыку, то на общем собрании жильцов тебя могут попросить уехать отсюда. И ты будешь обязан продать квартиру и уехать. И вот именно поэтому все шведы мечтают о своем отдельном домике где-то у озера, потому что только такое жилье считается полноценной частной собственностью.

В общей сложности я ответила и написала более чем 100 арендодателям, и везде получала отказы. Что интересно, жилье мы в итоге сняли у очень улыбчивого дедушки, который буквально названивал нам сам. Мы долго думали, что это мошенники, а поехали на осмотр квартиры просто от безысходности. Он показал нам квартиру-мечту: с большой гостиной, стеклянным балконом, двумя спальнями, гардеробной и кладовкой. Плюс к квартире прилагалось еще парковочное место. Все это за вполне приемлемую по шведским меркам цену — $1700 в месяц. Почему он названивал нам сам? Позже жена этого дедушки рассказала, что в свое время ее мама очень болела и спасти ей жизнь помогли только врачи из России, и из-за этого она испытывает особую благодарность русским. То есть нам сдали жилье только потому, что мы русские.

О шведском начальном образовании и адаптации

Дочка довольно легко адаптировалась к новой обстановке. Оля проявляет интерес к шведскому языку, больше, чем к русскому (к сожалению), и уже нахваталась местных слов. Иногда она разговаривает на смеси русского, английского и шведского, но все всё при этом понимают. На детских площадках дети говорят с ней по-шведски, она им отвечает по-русски или по-английски, и они радостно бегут играть.

Сейчас Оля уже ходит в шведскую школу в подготовительный класс и потихоньку вливается в учебный процесс. Несмотря на то, что ей 5 лет, в детский садик ее не взяли.

Интересно, что здесь нет оценок до 6 класса — все дети равны, учителя не выделяют любимчиков, в школах никого не ставят в пример или выше остальных. Здесь каждый ребенок индивидуален, к каждому свой подход. Если есть проблемы по успеваемости или поведению, то ребенка вызовут вместе с родителями и побеседуют с учителем наедине. Плюс все дети обязательно занимаются в спортивных секциях, а уроки физкультуры часто проходят на свежем воздухе.

Образование и питание в Швеции абсолютно бесплатное для всех детей. В школу ничего приносить не надо: все тетрадки, ручки, учебники, методички, ластики выдают. Вместо учебников в школе Оле выдали ipad 10. Также от государства на каждого ребёнка до 16 лет положены выплаты, которые в нашем случае полностью покрывают стоимость спортивной секции.

Еще одна особенность — дети убирают за собой в школе и есть дежурный класс, который отвечает за уборку по всей школе. И ведь действует: шведские дети никогда не кинут на пол фантик и всегда протрут за собой стол в столовой.

«Единственное, о чем они могут разговаривать с посторонними людьми легко, — о погоде». Об особенностях жизни шведов

После московской гонки мне было сложно привыкнуть к медленной и размеренной жизни шведов. Здесь никто никуда не спешит. Стиральную машину, купленную в «МедиаМаркет» ты ждешь 3-4 недели — no stress! Ответ из школы о зачислении можно прождать месяц, и это нормально. На работе моего мужа очень любят устраивать совещания. А после совещаний нужно устроить совещания об итогах предыдущего совещания. А между ними любимая всеми шведами fika (перерыв на кофе). А в 16:30 всё, извините, рабочий день закончен, остальное доделаем завтра. И при этом «no stress». Что удивительно — всё исправно работает, все проекты сдаются в срок (но сроки, правда, очень долгие).

Это всё понятно и уже даже привычно. Но! Они и деньги брать за свою работу не торопятся. Мы с дочкой уже третью неделю ходим на коньки, я три раза спрашивала: «а куда платить-то?» Мне отвечают: «не беспокойтесь, мы пришлём вам ссылку...потом». И не присылают. Серёжа зашел в спортзал рядом с домом, узнать, что и как. Вежливая девушка показала ему прайс и разные варианты: с сауной и без, прайсы, где включён массаж и бассейн, а где нет. И добавила в конце: «Вы вначале походите недельку бесплатно по одному тарифу, потом можете бесплатно позаниматься по другому тарифу, тоже недельку, и потом посмотрите, что вам больше подойдёт. А если вдруг Вам ничего не понравится, платить все равно не надо». Вот так все просто.

Еще одна интересная традиция у Сергея на работе: каждую неделю всех сотрудников собирают, все садятся напротив друг друга и каждый говорит, почему он счастлив. Здесь очень сильно заботятся о психологическом состоянии сотрудников. Чтобы никто ни в коем случае не перерабатывал, чтобы достаточно проводили времени с семьей и почаще делали перерывы. Считается, что продуктивным может быть только счастливый сотрудник, а не замотанный и задерганный. Это все про стиль жизни «Work — life — balance», который здесь чуть ли не на законодательном уровне регламентирован.

При этом шведы — интроверты в самом чистом определении этого слова. Допустим, вы встретились с соседом у лифта, подъехала кабина и ты заходишь первый, а сосед нет. Он приветливо кивнет тебе и подождет следующего лифта. И дело тут даже не в ковидных мерах — просто шведы уважают личное пространство друг друга. Если вы идете по улице вместе со своим знакомым шведом и встретите его друзей, то, вероятнее всего, вас не представят. И это нормально. Зачем шведам лишние знакомства? Друзей они заводят еще в школе и обычно этот тесный круг составляет 5-6 человек и не будет меняться у шведа всю жизнь. Они будут справлять праздники в этом кругу, ходить в походы этой же компанией, их дети будут дружить вместе и т.д. Во взрослом возрасте найти новых друзей для них скорее исключение из правил. Единственное, о чем они могут разговаривать с посторонними людьми легко, — так это о погоде.

Еще интересно — люди не заглядывают друг к другу в окна. В Швеции всё открыто. Ты идешь по улице и видишь, как сидит семья за столом и ужинает, а их папа уже на диване смотрит футбол. Окна практически везде большие и широкие, а шторы — это большая редкость. Балконы первых этажей часто «стоят» прямо на земле — можно просто взять и перешагнуть, но так, конечно, никто не делает.

Также шведы максимально неконфликтные люди, они всеми силами будут сглаживать углы и избегать ссор. В ответ на хамство или повышение голоса швед, скорее всего, улыбнётся и вежливо, но твёрдо даст понять, что разговор окончен. Но никогда не вступит в перепалку.

Если на работе назревает недовольство подчиненным, то начальство не подаст вида, не сделает выговор устно, но скорее всего напишет письмо на е-mail: «Дорогой наш, ты молодец, но давай в следующем месяце сделаем все возможное для улучшения производительности твоего отдела».

«Самое главное открытие для меня — свободное время, которое можно проводить с семьей»

В Швеции очень интересно организован быт и структура проживания в «спальных районах». Спальные районы в Гётеборге — это кварталы, расположенные в нескольких трамвайных остановках от центра города (дорога займет около минут 20-25). На 5-6 домов приходится один детский садик, при этом он будет расположен в центре комплекса или на первом этаже одного из жилых зданий. Часто в группах по 5-10 детей, на которых приходится два воспитателя. И воспитателем вполне может быть и мужчина, здесь это не редкость. Вообще в Швеции воспитанием детей женщины и мужчины занимаются наравне. Например, на улицах города чаще можно встретить папу с коляской, чем маму. Да и в декрет папы уходят очень даже охотно — здесь папам дают 3 месяца декретных оплачиваемых каникул. Более того, это обязательно и закон регулируется государством.

Еще немного об организации пространства — даже на небольшом острове Donsö с населением 1550 человек очень хорошо развита инфраструктура. Там есть большой супермаркет, магазины, рестораны, кафе и прочие заведения, даже блошиный рынок. Плюс несколько пляжей, очень много яхт и лодок. Кажется, что у каждого жителя острова непременно есть своя лодка на пристани, при этом машин на острове нет. Люди передвигаются на велосипедах по идеально-ровным дорогам или на электрических мини-мобилях с открытыми кабинками. Водное сообщение с материком оказалось довольно хорошим — трамвайчики курсируют каждый час. И, кажется, это и есть настоящее шведское счастье: жить вот на таком острове в собственном доме с маленькой лодкой у пристани.

Но самое главное открытие (преимущество) для меня после переезда — это свободное время. Здесь его будто бы стало больше. Мы уже стали забывать, что такое московская суета, бесконечные пробки и постоянная гонка на работе. Здесь все живут по принципу «лагом», когда всего достаточно: и денег, и свободного времени, и жизни. В Швеции с учетом налогов сложно стать очень богатым человеком, но и бедным здесь ты не станешь — государство поможет. Здесь не поощряются переработки, ведь чем ты богаче, тем больше налогов будешь платить. Поэтому в переработках нет смысла, лучше провести это время с семьей. И вот этот баланс очень успокаивает, делает жизнь более размеренной. «Лагом», одним словом.

