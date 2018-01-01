Жилой комплекс Aqua Residential

Выбранный и уникальный дом с Clear & Vibrant Вид на светящиеся прозрачные пленки средиземноморских вод, и ваш сосед будет…. Море

Aqua Residential, последний доступный пентхаус. Поскольку это был пилотный выставочный дом, строитель предоставляет дизайн интерьера и мебель, дополняющие друг друга. Будет ли новый владелец?

Пентхаус с 2 историями, с 3 BD + 2 BATHS, с застекленным балконом, который позволяет расширить ваш вид до бесконечности и за ее пределами. Ваш новый пентхаус включает в себя изысканный дизайн интерьера, отражающий высококачественную мебель в сочетании с удобным домашним декором. Отличный солярий, безусловно, плюс в этом пентхаусе.

Отличное расположение, прямо в Средиземноморской дуге, всего в 2 км от живописной прибрежной деревни Ла Вилахойоза. Место с большими прогулками по побережью, известное на испанском языке как “ Caminos de la Costa ”, которым мало кто наслаждается благодаря своему спокойному и сдержанному туризму.

Древняя история очень присутствует в этом районе, так как в 2 минутах ходьбы находится РОМАНСКАЯ БАШНЯ Сан-Хосе, самый большой памятник римской Испании.

Из многих “ испанских очаровательных деревень ”, La Vilajoiosa, известен традицией своих балконов, которые использовались для передачи новостей, через цвет листов, которые были повешены, новости были хорошими или нет. Каждый балкон в La Vilajoiosa можно сфотографировать.

Интегральный дизайн объекта основан на цветах земли и блюзе различных оттенков, чтобы объединить природу, которая окружает окружающую среду. Просто прекрасно видеть, как тона отражаются в дизайне интерьера дома, позволяя «чувствовать» постоянный контакт с окружающей средой, обеспечение чувства мира и спокойствия во все времена.

Aqua Residential…. Сегодня вы можете написать адрес своего НОВОГО дома в Средиземноморской дуге.

Наружные удобства:

• Бассейн с пейзажем,

• Зона отдыха с панорамным видом на Средиземное море

• Детская площадка

• Тренажерный зал



Дома с высококачественной отделкой.

Кухня. Полностью меблирована с мягкими ящиками и шкафами.

Кухни оснащены следующими приборами марки EAS electrics:

• Стеклянная керамическая плита.

• Электрическая духовка.

• Микроволновая печь.

• Экстракторный колпак встроен в настенный блок.

• Встроенный холодильник.

• Встроенная посудомоечная машина.

Электрическая установка и освещение.

Кондиционер и бытовая горячая вода.

Электрическое пол с подогревом в ванных комнатах.

Аэротермальный тепловой насос для домашнего производства горячей воды.

Пентхаус 6-D

3 BD и 3 ванны, с жилой площадью 100,91 м2 + 14,45 м2 крытой террасы и 58,89 мтс солярия

Всего mts2: 169,61 ( с террасой и солярием )

Условия:

Цена: 690.000 € + 10% IVA ( НДС )

Резерв: 6.000 € + 10% IVA

30 дней с даты резервирования: 30% + IVA

Нотариус: Баланс 70% - готов подписать на нотариусе

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Этот пентхаус, который раньше был выставочным домом, и Builder должны были придать интерьер и мебель (, КАК ЭТО ), дополнительно. Вы не против стать новым владельцем?

Расположение: La Vilajoiosa расположен всего в 40 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

В Вильяхойосе есть четыре основных пляжа: La Platja Centro ( Центральный пляж ) недалеко от центра города, пляж Эль Паради, пляж Ксарко с сторожевой башней и пляж Торрес с римской башней. Racó del Conill - небольшая бухта для дайвинга и натуризма. Пляжи Бон Ноу и Ла Калета, с их яркими, чистыми водами, также стоит посмотреть.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.