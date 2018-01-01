  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Испания
  4. Жилой комплекс Aqua Residential

Жилой комплекс Aqua Residential

la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от € 690,000
Поделиться с помощью:
QR
Продано или не актуально
Жилой комплекс Aqua Residential
1 / 26
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Выбранный и уникальный дом с Clear & Vibrant Вид на светящиеся прозрачные пленки средиземноморских вод, и ваш сосед будет…. Море

Aqua Residential, последний доступный пентхаус. Поскольку это был пилотный выставочный дом, строитель предоставляет дизайн интерьера и мебель, дополняющие друг друга.  Будет ли новый владелец?

Пентхаус с 2 историями, с 3 BD + 2 BATHS, с застекленным балконом, который позволяет расширить ваш вид до бесконечности и за ее пределами. Ваш новый пентхаус включает в себя изысканный дизайн интерьера, отражающий высококачественную мебель в сочетании с удобным домашним декором.  Отличный солярий, безусловно, плюс в этом пентхаусе.  

Отличное расположение, прямо в Средиземноморской дуге, всего в 2 км от живописной прибрежной деревни Ла Вилахойоза.  Место с большими прогулками по побережью, известное на испанском языке как “ Caminos de la Costa ”, которым мало кто наслаждается благодаря своему спокойному и сдержанному туризму.
Древняя история очень присутствует в этом районе, так как в 2 минутах ходьбы находится РОМАНСКАЯ БАШНЯ Сан-Хосе, самый большой памятник римской Испании.

Из многих “ испанских очаровательных деревень ”, La Vilajoiosa, известен традицией своих балконов, которые использовались для передачи новостей, через цвет листов, которые были повешены, новости были хорошими или нет.  Каждый балкон в La Vilajoiosa можно сфотографировать.

Интегральный дизайн объекта основан на цветах земли и блюзе различных оттенков, чтобы объединить природу, которая окружает окружающую среду.  Просто прекрасно видеть, как тона отражаются в дизайне интерьера дома, позволяя «чувствовать» постоянный контакт с окружающей средой, обеспечение чувства мира и спокойствия во все времена.

Aqua Residential….  Сегодня вы можете написать адрес своего НОВОГО дома в Средиземноморской дуге. 

Наружные удобства:
•    Бассейн с пейзажем, 
•    Зона отдыха с панорамным видом на Средиземное море
•    Детская площадка
•    Тренажерный зал

Дома с высококачественной отделкой.
Кухня. Полностью меблирована с мягкими ящиками и шкафами. 
Кухни оснащены следующими приборами марки EAS electrics: 
•    Стеклянная керамическая плита. 
•    Электрическая духовка. 
•    Микроволновая печь. 
•    Экстракторный колпак встроен в настенный блок. 
•    Встроенный холодильник. 
•    Встроенная посудомоечная машина.
Электрическая установка и освещение.
Кондиционер и бытовая горячая вода. 
Электрическое пол с подогревом в ванных комнатах. 
Аэротермальный тепловой насос для домашнего производства горячей воды. 

Пентхаус 6-D
3 BD и 3 ванны, с жилой площадью 100,91 м2 + 14,45 м2 крытой террасы и 58,89 мтс солярия
Всего mts2: 169,61 ( с террасой и солярием )  

Условия:
Цена: 690.000 € + 10% IVA ( НДС ) 
Резерв: 6.000 € + 10% IVA 
30 дней с даты резервирования: 30% + IVA  
Нотариус: Баланс 70% - готов подписать на нотариусе

Ваша покупка защищена ГАРАНТИЕЙ БАНКА

Этот пентхаус, который раньше был выставочным домом, и Builder должны были придать интерьер и мебель (, КАК ЭТО ), дополнительно.  Вы не против стать новым владельцем?

Расположение: La Vilajoiosa расположен всего в 40 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

В Вильяхойосе есть четыре основных пляжа: La Platja Centro ( Центральный пляж ) недалеко от центра города, пляж Эль Паради, пляж Ксарко с сторожевой башней и пляж Торрес с римской башней. Racó del Conill - небольшая бухта для дайвинга и натуризма. Пляжи Бон Ноу и Ла Калета, с их яркими, чистыми водами, также стоит посмотреть.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Местонахождение новостройки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Похожие комплексы
Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Многоквартирный жилой дом Iconic
Santa Pola, Испания
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Испания
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Orihuela, Испания
от € 340,000
Жилой комплекс La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Гуардамар, Испания
Вы просматриваете
Жилой комплекс Aqua Residential
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
от € 690,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Playa Flamenca
Orihuela, Испания
от € 340,000
104–159 м² 5 квартир
Сдача в: 2023

Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка 

Стоимость: от 340.000 €

Дата сдачи объекта: август, октябрь, ноябрь 2023 г

 

Жилой комплекс Плайя Фламенка расположен в муниципалитете Ориуэла Коста в одноименном районе Плайя Фламенка.

 

Комплекс состоит из нескольких фаз строительства. 1 и 2 фазы достроены и распроданы. В настоящий момент идет строительство 3 фазы, которое завершится в ноябре 2023 года. 

 

В комплексе представлены апартаменты с 2 и 3 спальнями площадью от 102 м2.

 

Инфраструктура комплекса: Комплекс напоминает центральноевропейскую деревню с открытыми природными пространствами, пешеходными и велосипедными дорожками. Большие зоны общего пользования с бассейнами, зоной отдыха, гидромассажными ваннами и водной площадкой. Застекленный тренажерный зал с панорамными видами и финская сауна.

 

Инфраструктура района: Комплекс находится в 700 м от пляжа Плайя Фламенка и ухоженной красивой набережной. Район очень развит - в 1 км находится ТЦ Зения Бульвар - это торговый центр под открытым небом с более чем 150 магазинами и широким выбором развлечений и ресторанов со всеми удобствами, а в 200 метрах от апартаментов магазин Меркадона. В шаговой доступности фитнес клуб, досуговый центр для взрослых и детей, салоны красоты, отделения банков. В 3 км находятся три поля для гольфа чемпионского класса, в том числе потрясающее поле Villamartin, на котором проводится турнир Mediterranean Open. Государственная средняя общеобразовательная школа и детский сад в 1 км и в 10 минутах езды на машине находится частная британская школа.

 

Сдача в аренду апартаментов в высокий сезон: 180 - 200 €/ночь

 

На Коста Бланке самый длительный туристический сезон на всем  Средиземноморском побережье Испании. 

 

Начало высокого сезона на Коста Бланке начинается во второй половине июня. В июле воздух начинает прогреваться до +30, а море до +26. Пик сезона приходится на июль и август. В это время максимальное количество отдыхающих и отличная погода. 

Конец высокого туристического сезона на Коста Бланке - октябрь, в это время температура воздуха +26+28, воды +25. 

 

Весной, с апреля по май, идеальная погода для активного отдыха и путешествий по Коста Бланке. В это время уже достаточно тепло, но не слишком жарко, на пляжах можно позагорать, но вода в море еще прохладная для купания. 

 
Жилой комплекс BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Испания
Сдача в: 2023

BAHIA Бунгало, красота и функциональность, чтобы наслаждаться жизнью каждого дня, со всеми удобствами.  Потому что ты это заслужил.

Цены в стадии строительства и под ключ на июнь 2023 года.

Gran Alacant - это район, расположенный на мысе Санта-Пола.  Можно сказать, что это Средиземноморье в его самой чистой форме.

Пляжи с теплой водой, золотые пески, приглашение заниматься спортом на открытом воздухе и морскими мероприятиями.  Пляжи гордо летают на СИНИМ ФЛАГЕ уже более 15 лет.  Это один из самых красивых пляжей Средиземноморской дуги с закатами, которые вы обязательно влюбитесь.

Gran Alacant предлагает все услуги, такие как торговые центры, школы, аптеки, супермаркеты, автобусная остановка, парки, площади, террасы и кафе, отличные дороги и многое другое.

Всего 12 бунгало, на выбор от 2 до 3 домов с спальнями, общественные бассейны, садовые зоны, частная парковка на 2 машины, детская зона в окружении идиллической обстановки для полноценного образа жизни.

 

Общее описание урбанизации:

  • - Частная урбанизация, с очень хорошим местоположением и коммуникационными маршрутами.
  • - железобетонная конструкция
  • - Высококачественный нескользящий ректифицированный фарфоровый тротуар на прогулочных террасах домов.
  • - Индивидуальные сады 25 мтс, для каждого дома
  • - Общественные бассейны и садовые зоны
  • - Парковка вне улицы

 

 

Внутреннее распределение бунгало:

  1. - 3 спальни + 2 ванные комнаты + 1 туалет.
  2. - Бронированные двери
  3. - Включает установку 2 кондиционеров с воздуховодами и решетками.
  4. - Горячая вода по аэротермальной системе
  5. - Встроенные шкафы
  6. Кухонные смесители из витрифицированного фарфора
  7. - Кухня с гранитной столешницей и техникой: духовка, индукционная керамическая плита и вытяжка
  8. - Светодиодное освещение в фасаде и саду
  9. - Мощеные садовые зоны в сочетании с керамогранитом и искусственной травой.

Бунгало 3 спальни + 3 ванные комнаты: от 285.000 + НДС

Нотариальные и регистрационные сборы не включены. ( оценивается в 3% от общей цены )

Расположение: Gran Alacant расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Аликанте, в 5 часах от Мадрида, Марбельи или Барселоны, в 1 с половиной часах от Валенсии и в 15 минутах от Аликанте или Эльче.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземноморья, климат солнечный и умеренный в течение всего года.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступно, если сравнивать, например, с крупными городами, такими как Барселона, Севилья или Мадрид, где уровень жизни составляет 31% выше в потребительских ценах.

Спросите меня об испанских ипотеках для нерезидентов и / или ипотеке для пенсионеров в Испании

Цель IBAKA HOMES - упростить опыт покупки и продажи недвижимости, развивая дух укрепления доверия, сотрудничества и целостности у каждого из клиентов.

Наша философия заключается в том, что мы работаем так, как живем, по Золотому правилу, как принцип обращения с другими, точно так же, как к одному человеку.

Мы помогаем вам на протяжении всего процесса покупки вашего дома и оказываем вам прямую и надежную помощь в следующих областях:

  1. Процедуры NIE
  2. Открытие банковского счета в испанском банке
  3. Подать заявку на электричество, воду и интернет услуги
  4. Обстановка вашего нового дома
  5. Покупка машины
  6. Страхование автомобиля
  7. Медицинское страхование
  8. Услуги по уборке и техническому обслуживанию
  9. Услуги по ремоделированию и многое другое

Приходите с нами, чтобы открыть для себя La Costa Blanca, насладиться средиземноморским стилем жизни, с великолепными закатами, типичными ароматами и многим другим… 

Остальное вам придется узнать самостоятельно во время посещения наших объектов

Хотите организовать посещение для получения дополнительной информации?  Свяжитесь со мной, и я буду рад организовать для вас посещение Gran Alacant, Аликанте.
Жилой комплекс Jardines de Las Lagunas Fase II
Mijas, Испания
от € 306,500
98–151 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024

Jardines de Las Lagunas Fase II

Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тренажерным залом и сауной в Лас-Лагунас-де-Михас

 

Описание

Жилой комплекс состоит из просторных 1-, 2- и 3-спальных квартир и потрясающих 3-спальных пентхаусов. Проект порадует эффектными террасами, превратив ваш дом в собственный райский уголок. Все квартиры имеют место в гараже и кладовую.

 

В качестве инновации на новом этапе проекта были добавлены полы с подогревом в ванных комнатах. Это более чистая и эффективная система отопления, которая способствует созданию уютной атмосферы в вашем доме. Жилой район предлагает абсолютную безопасность и спокойствие, помимо установленных камер наблюдения.

 

Помимо того, что все услуги и удобства находятся в нескольких минутах ходьбы, в комплексе есть прекрасные общественные зоны с бассейном и садами, которыми можно наслаждаться с семьей. Малыши могут весело провести время на детской игровой площадке, пока вы отдыхаете в сауне или занимаетесь в тренажерном зале.

 

Комплекс находится в привилегированном районе Коста-дель-Соль: менее 5 минут от лучшего коммерческого предложения на побережье, множество полей для гольфа в непосредственной близости, 2 км от пляжа и транспортные услуги почти у вашего порога.

 

Realting.com
Перейти