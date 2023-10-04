Комплекс вилл в средиземноморском стиле, расположенный среди пышных зеленых холмов с панорамным видом на побережье Южного Ломбока. В связи с растущим туризмом на Ломбоке, проект представляет собой привлекательное место для инвестиций.

Покупателям доступны виллы с 1 и 2 спальнями, полностью меблированные, с собственным бассейном и видом на океан. Благодаря сочетанию элегантности и простоты и просторным внутренним пространствам, жители будут чувствовать себя непринужденно, наслаждаясь красотой окружающего пейзажа.

Инвесторы могут привлекать собственную архитектурную команду для строительства виллы своей мечты либо довериться команде застройщика. Срок реализации виллы 6-8 месяцев с момента покупки земельного участка.

Сервис и инфраструктура: