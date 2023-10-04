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Casa Anna

Bumbangku, Индонезия
от
€95,000
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24
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О комплексе

Комплекс вилл в средиземноморском стиле, расположенный среди пышных зеленых холмов с панорамным видом на побережье Южного Ломбока. В связи с растущим туризмом на Ломбоке, проект представляет собой привлекательное место для инвестиций.

Покупателям доступны виллы с 1 и 2 спальнями, полностью меблированные, с собственным бассейном и видом на океан. Благодаря сочетанию элегантности и простоты и просторным внутренним пространствам, жители будут чувствовать себя непринужденно, наслаждаясь красотой окружающего пейзажа.

Инвесторы могут привлекать собственную архитектурную команду для строительства виллы своей мечты либо довериться команде застройщика. Срок реализации виллы 6-8 месяцев с момента покупки земельного участка.

Сервис и инфраструктура:

  • Частный бассейн
  • Паркинг
  • Зона для медитации и йоги
  • Зона барбекю
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7
  • Сад с ландшафтным дизайном
  • Ресторан и бар
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м²
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR 95 000 – 145 000
Местонахождение новостройки
Bumbangku, Индонезия

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Casa Anna
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от
€95,000
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