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Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия

Денпасар, Индонезия
от
€467,592
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17
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на океан и вулкан Агунг. На первом этаже есть приватный бассейн, а на всех остальных этажах квартиры имеют джакузи на балконе.

Резиденция располагает спа-центром, студией йоги, белоснежным песчаным пляжем 60 метров и пляжным клубом, кафе и рестораном, фитнес-центром, коворкингом. Отличный пляж для купания, так как закрыт рифами от волн, самый длинный променад на Бали, по которому можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде. Кроме того есть порт для скоростных лодок и причал для яхт.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лодочным причалом, в пешей доступности от кафе и ресторанов.

  • Крупный супермаркет - 2 минуты
  • Аэропорт - 20 минут
  • Международный детский сад - 10 минут
  • Международная школа - 3 минуты
  • Бутики и спа - 30 метров
  • Крупный медицинский центр - 3 минуты езды
  • Рынок - 5 минут
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€467,592
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