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Дома в Playa del Carmen, Мексика

Плая-дель-Кармен
3
Puerto Aventuras
3
9 объектов найдено
Дом 4 спальни в Плая-дель-Кармен, Мексика
Дом 4 спальни
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 044 м²
Откройте для себя идеальное сочетание изысканности и комфорта в этой изысканной вилле с 4 сп…
$1,50 млн
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Дом 9 спален в Тулум, Мексика
Дом 9 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 12 768 м²
Punta Sur 5 - это главная пляжная вилла в Акумале, предлагающая частное убежище с захватываю…
$3,95 млн
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Дом 8 спален в Тулум, Мексика
Дом 8 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 5 835 м²
Jade Bay 8 - это выдающаяся пляжная вилла в Акумале, предлагающая исключительное сочетание с…
$3,95 млн
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Дом 7 спален в Тулум, Мексика
Дом 7 спален
Тулум, Мексика
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 8 823 м²
Jade Bay 9 - это выдающаяся пляжная вилла в Акумале, предлагающая эксклюзивное сочетание сов…
$3,95 млн
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Дом 5 спален в Плая-дель-Кармен, Мексика
Дом 5 спален
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 519 м²
Не упустите эту невероятную возможность приобрести впечатляющую 5-комнатную резиденцию в пре…
$658,846
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Дом 4 спальни в Puerto Aventuras, Мексика
Дом 4 спальни
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 229 м²
Представляем Casa 64, необыкновенную виллу, расположенную на безмятежном поле для гольфа в п…
$729,000
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Дом 5 спален в Плая-дель-Кармен, Мексика
Дом 5 спален
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 6 436 м²
Погрузитесь в непревзойденную роскошь с этой исключительной виллой с 5 спальнями и 6,5 ванны…
$2,20 млн
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Дом 5 спален в Puerto Aventuras, Мексика
Дом 5 спален
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 212 м²
Добро пожаловать в Casa Kan, потрясающую роскошную виллу, где современная элегантность встре…
$2,00 млн
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Дом 5 спален в Puerto Aventuras, Мексика
Дом 5 спален
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 458 м²
Расположенная в эксклюзивном и спокойном сообществе Пуэрто-Авентурас, эта великолепная вилла…
$3,90 млн
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Параметры недвижимости в Playa del Carmen, Мексика

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