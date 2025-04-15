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Жильё в Playa del Carmen, Мексика

Плая-дель-Кармен
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4 объекта найдено
Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Уютный жилой жилой в Акумале с 43 роскошными квартирами, в отличие от других. Принесение кул…
$309,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Квартира 2 комнаты в Плая-дель-Кармен, Мексика
Квартира 2 комнаты
Плая-дель-Кармен, Мексика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Комплекс построен и готов к заселению Стратегия создания дизайна здания направлена на инв…
$203,000
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Квартира в Puerto Aventuras, Мексика
Квартира
Puerto Aventuras, Мексика
Жилой проект, расположенный в Riviera Maya, в частности, в Пуэрто-Авентурасе. > Этот проект…
$161,574
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира в Плая-дель-Кармен, Мексика
Квартира
Плая-дель-Кармен, Мексика
Riviera Maya позиционировала себя как одно из лучших пляжных направлений в мире, среди разли…
$365,625
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
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Типы недвижимости в Playa del Carmen

квартиры

Параметры недвижимости в Playa del Carmen, Мексика

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