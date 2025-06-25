Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Puerto Aventuras
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Puerto Aventuras, Мексика

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Puerto Aventuras, Мексика
Дом 5 спален
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 212 м²
Добро пожаловать в Casa Kan, потрясающую роскошную виллу, где современная элегантность встре…
$2,00 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Puerto Aventuras, Мексика
Дом 5 спален
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 458 м²
Расположенная в эксклюзивном и спокойном сообществе Пуэрто-Авентурас, эта великолепная вилла…
$3,90 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Puerto Aventuras, Мексика
Дом 4 спальни
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 229 м²
Представляем Casa 64, необыкновенную виллу, расположенную на безмятежном поле для гольфа в п…
$729,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти