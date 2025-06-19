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Дома в Плой-дель-Кармен, Мексика

3 объекта найдено
Дом 5 спален в Плая-дель-Кармен, Мексика
Дом 5 спален
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 519 м²
Не упустите эту невероятную возможность приобрести впечатляющую 5-комнатную резиденцию в пре…
$658,846
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Дом 5 спален в Плая-дель-Кармен, Мексика
Дом 5 спален
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 6 436 м²
Погрузитесь в непревзойденную роскошь с этой исключительной виллой с 5 спальнями и 6,5 ванны…
$2,20 млн
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Дом 4 спальни в Плая-дель-Кармен, Мексика
Дом 4 спальни
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 044 м²
Откройте для себя идеальное сочетание изысканности и комфорта в этой изысканной вилле с 4 сп…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Плой-дель-Кармен, Мексика

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