Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Puerto Morelos
  4. Жилая

Жильё в Puerto Morelos, Мексика

квартиры
8
8 объектов найдено
Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 217 м²
Расположенный вдоль безмятежных берегов Пуэрто-Морелоса, этот изысканный трехкомнатный кондо…
$921,500
Оставить заявку
Пентхаус в Puerto Morelos, Мексика
Пентхаус
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 838 м²
Расположенный в самом сердце пышных джунглей Тулума, этот пентхаус с 2 спальнями предлагает …
$1,10 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Puerto Morelos, Мексика
Пентхаус
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 043 м²
Испытайте непревзойденную роскошь и эксклюзивность с 2-спальным пентхаусом Ocean View в Thea…
$500,000
Оставить заявку
Пентхаус в Puerto Morelos, Мексика
Пентхаус
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 386 м²
Повысьте свой опыт жизни на пляже с этим исключительным пентхаусом с 3 спальнями в INNA Beac…
$1,41 млн
Оставить заявку
Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 485 м²
Испытайте идеальный баланс современной элегантности и прибрежной безмятежности в этой потряс…
$626,500
Оставить заявку
Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 425 м²
Повысьте свой образ жизни с помощью этой элегантной кондоминиумы с 2 спальнями в престижном …
$780,000
Оставить заявку
Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 386 м²
Побалуйте себя идеальным пляжным образом жизни с этой роскошной кондоминиумом с 3 спальнями …
$1,31 млн
Оставить заявку
Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 942 м²
Испытайте пляжную роскошь в лучшем виде с этой потрясающей кондоминиумом с 1 спальней в экск…
$530,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Puerto Morelos, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти