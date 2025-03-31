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Дома с гаражом в Zemieji Rusokai, Литва

1 объект найдено
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
СВОЙ ЖЕЛТЫЙ СВОЙ СОДЕРЖАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ ВНИМАНИЕ 5 ДОМОВ! Этот дом не только приглашает в…
$598,152
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Параметры недвижимости в Zemieji Rusokai, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов