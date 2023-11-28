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Дома в Жемайчю-Калвария, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Жемайчю-Калвария, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Жемайчю-Калвария, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Живой дом в городе Стартиес-ЧЛЕН - SEDOS G. 2 С СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. ( Возможн…
€22,000
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