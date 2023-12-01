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Коммерческая недвижимость в Viesvile, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower в Viesvile, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€189,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower в Viesvile, Литва
Коммерческая с интернетом, с сигнализацией, с Shower
Viesvile, Литва
Площадь 4 211 м²
Этаж 1
Продается строительный комплекс, когда-то гражданское здание суда. Это объект культурного на…
€350,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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