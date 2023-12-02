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Земельные участки в Vezaiciai, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Vezaiciai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Vezaiciai, Литва
Три участка на продажу в Парко г. сзади, в раке. Для строительства одного и двухъязычного жи…
€19,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Земельные участки в Vezaiciai, Литва
Земельные участки
Vezaiciai, Литва
ПОЗДРАВЛЯЙТЕ АВТОМАГИСТРАЛЬ А1 В ГОРОДЕ РЫБАХ, КЛЕРОН. ЦЕНА ПРОДАЖИ: 16 000 € ОБЩИЕ ДАННЫЕ: …
€16,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Realting.com
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