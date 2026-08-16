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Жилье в Velzio seniunija, Литва

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дома
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4 объекта найдено
Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Подтверждено строительство с первичным размещением земли 16.95 А, сид РАЙ. - БЕСПЛАТНАЯ ДИВЕ…
$230,322
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Дом в Staniunai, Литва
Дом
Staniunai, Литва
Площадь 642 м²
Количество этажей 2
Отправлено в дом в Эрдж-Слаухтерхаус, Роллинг Г., Стандарты, соединённые с пространством мыш…
$309,649
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Дом в Паневежис, Литва
Дом
Паневежис, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
ВОПРОСНЫЙ ПРЕМИУМ В ВИНЕ К. Продажа 124 кв.м. дома с 74 годами жизни. Дом в поле СТОВИЙСКОГО…
$99,546
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Квартира 3 комнаты в Velzys, Литва
Квартира 3 комнаты
Velzys, Литва
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
Продается 3-комнатная квартира, Паланга, Паневежис, до Паневежиса 10 км. Для тех, кто работа…
$97,014
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Параметры недвижимости в Velzio seniunija, Литва

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