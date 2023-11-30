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Дома в Velzio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Klepsiai, Литва
Дом с Furnace heating
Klepsiai, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
ЧАСТЬ ДОМА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ К., 15 КМ. Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ПАНЕВСКОГО ГОРОДА. ЭТО ВЫБОР ВНИМАНИЯ…
€23,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Dembava, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Dembava, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
КВАРТИРА КВАРТИРЫ - ОТКРЫТЫ, В САМОЙ ЛОШАДНОЙ ОБЛАСТИ - ДЕМБАВА, ДОХОД ПЛ. ПРОДАВАЯ ЮЖНЫЙ ФА…
€110,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Velzio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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