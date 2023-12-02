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Дома в Veliuona, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating, с Stillroom в Veliuona, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Veliuona, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ - ВЫБОР! Велун – один из старейших, самых красивых и интер…
€17,300
в месяц
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Capital
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