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Земельные участки в Uzliedziu seniunija, Литва

13 объектов найдено
Земельные участки в Vijukai, Литва
Земельные участки
Vijukai, Литва
€55,000
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Земельные участки в Vijukai, Литва
Земельные участки
Vijukai, Литва
€55,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Romainiu Kaimele, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Romainiu Kaimele, Литва
ЖЕЛТЫЙ МАСИВ В ВОЕННОМ, В. СПАСИБО. ДЛЯ ДЕПО" ! Я просто намекаю на все !!! ________________…
€318,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Romainiu Kaimele, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Romainiu Kaimele, Литва
Игры на продажу на Eiddine Street development. Мы можем продать весь массив, который состоит…
€199,000
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Земельные участки в Uzliedziai, Литва
Земельные участки
Uzliedziai, Литва
75,08 акров участка для продажи в затопленном! Участок подходит для строительства жилого дом…
€55,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Giraite, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Giraite, Литва
ПОЗЖЕ 9. 73 акра ГЛАВНОЙ РАЗДЕЛЫ В РОМАНИИ СКЛИПАС находит рукав г. в еже уже размещен в ква…
€65,000
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Земельные участки в Bivyliai, Литва
Земельные участки
Bivyliai, Литва
Продается сельскохозяйственный участок площадью 35 акров, подходящий для домовладения, Кауна…
€9,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Uzliedziai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Uzliedziai, Литва
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ✅ Адрес: Plento g, Sides. ✅ Площадь Склипо: 80 утра., ✅ Размеры Sklypo: ш…
€72,000
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Земельные участки в Paltiskiai, Литва
Земельные участки
Paltiskiai, Литва
С помощью сельскохозяйственного участка 50-го века в затопленном. --------------------------…
€13,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Romainiu Kaimele, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Romainiu Kaimele, Литва
€469,000
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Земельные участки с Geodesic measurements в Vijukai, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Vijukai, Литва
7 SKLYPES CARARTAL FOR SALE IN THE FIELD! There is an option to buy all plots together or s…
€120,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Vijukai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Vijukai, Литва
ПОДАРОК 3.18HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ОБЛАСТЬ В COUNC RAJ, SEN OF ROCS., VAINATRAK K…
€69,960
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Земельные участки в Uzliedziai, Литва
Земельные участки
Uzliedziai, Литва
10 ЖИЗНЬ ПОСЛЕДНЯЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПЛАТЕЖИ, В ШАРЕ Каунас р., 10.05 участок земли для жи…
€18,800
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