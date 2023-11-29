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Коммерческая недвижимость в Uzliedziu seniunija, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Giraite, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Giraite, Литва
Площадь 1 380 м²
Этаж 1
SELLING BUILDING WITH THE LAND SECTION, IN THE RAMUAGE, THE WROW OF THE COUNCIL. THIS IS ITI…
€449,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией в Giraite, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с сигнализацией
Giraite, Литва
Площадь 80 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА СТРАХОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ДВУХ ОТЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. ЦЕНА ТОЛЬКО…
€16,499
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с кондиционером в Giraite, Литва
Коммерческая с кондиционером
Giraite, Литва
Площадь 20 м²
Помещения на продажу. Исключительная способность покупать помещения в хорошем месте, постоян…
€3,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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