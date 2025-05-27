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Дома с бассейном в Traku seniunija, Литва

Тракай
8
1 объект найдено
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
For sale, a spacious fully equipped individual house with 25 A plot, inner pool, sauna and s…
$558,448
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Traku seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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