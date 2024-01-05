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Коммерческая недвижимость в Тракайский район, Литва

6 объектов найдено
Коммерческая в Тракай, Литва
Коммерческая
Тракай, Литва
Площадь 611 м²
Этаж 3
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€295,000
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Коммерческая в Тракай, Литва
Коммерческая
Тракай, Литва
Площадь 611 м²
Этаж 3
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€295,000
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Capital
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Коммерческая в Лентварис, Литва
Коммерческая
Лентварис, Литва
Площадь 53 м²
Этаж 1
SALE 3 PATALPOSES FOR YOUR BUSINESS IN LENTVARY, LAUK G ************************************…
€55,000
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Агентство
Capital
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Коммерческая в Onuskis, Литва
Коммерческая
Onuskis, Литва
Площадь 209 м²
Этаж 1
208, 89 кв.м. часть здания на берегу пруда Немезиды. Здание стоит на участке общественного н…
€90,000
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Capital
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Коммерческая в Tameliai, Литва
Коммерческая
Tameliai, Литва
Площадь 1 201 м²
ПРОДАЖА 1200,7 кВ. М. ПЛОТ МЕСО СТРОИТЕЛЬСТВО С ЗЕМЛЕЙ, ПАЛЬУКН К. ТРЕК РЕМБЕРЫ ПРЕИМУЩЕСТВ…
€396,000
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Capital
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Коммерческая в Zaizdriai, Литва
Коммерческая
Zaizdriai, Литва
Площадь 610 м²
Этаж 1
Здание - склад (металлический ангар) для продажи с государственным договором аренды земли ~ …
€100,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Realting.com
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