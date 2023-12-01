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Дома в Скаудвиле, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Скаудвиле, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Скаудвиле, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€85,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Скаудвиле, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Скаудвиле, Литва
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
1 ДОМ ВЫСОКОГО С МАНСАРДОЙ Окрашенный – город в муниципалитете района Таураге, в 26 км к с…
€45,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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