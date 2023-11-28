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Жильё в Симнас, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Kolonistai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Kolonistai, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
ДОМ КЛАУСА МЕЙ, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ В ЧУДОМ ЗАКОНЕ! КОЛОНИСТ КУРМЕ ( СИМНО СЕН. ) НЕБРАНГИ В…
€13,000
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Capital
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