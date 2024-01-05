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Литва
Земельные участки
Шяуляйский уезд
Земельные участки в Шяуляйский уезд, Литва
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36 объектов найдено
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Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
ПРОДАЕТСЯ 16.2275 ГА. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧАСТОК В КЕЛЬМЕ РАЙОНЕ, КАДАГИНЕС. ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€67,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Кайряй, Литва
УЧАСТКИ НА ПРОДАЖУ В КАРИУЕ, УЛ. ЛИЭПРЖ. Остался последний лот по очень хорошей цене! ПРЕИ…
€5,900
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Sutkunai, Литва
ПРОДАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ УЧАСТОК НА ГРАНИЦЕ ГОРОДА ШИАУЛИ ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВА: ➜ Удобное расположе…
€45,000
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Capital
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Земельные участки
Шяуляй, Литва
ВЫБОР РЕКРЕАЦИКАЛЬНОГО ПОСЛЕДНЕГО СВЕТА В ЛИЗДЕИКЕ G., В ФЕР ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ➜ BIG SKLYP – …
€60,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Lieporiai, Литва
Идеальное место для строительства дома вашей мечты! ПОЗЖЕ ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ, БОЛЬ, В НЕ…
€20,800
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Шяуляй, Литва
ПОЗЖЕ ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОЙ В РЕЗЮМЕ G, В ОБЩЕСТВЕННОСТИ DEPARATORS - Участок в центре го…
€17,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Йонишкис, Литва
ЦЕНТРЕЛЯЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 12.44 А. РАЗДЕЛ MEME ОБЪЕКТ ПРЕИМУЩЕСТВА - СНОВИНЫ, МЫ ТРЕ…
€8,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jakstaiciukai, Литва
ПРОДАЖА 11.29 А. SKLYP СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYPAS - Формы правил, ровная местность; - Кадас…
€8,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Jakstaiciukai, Литва
17.02 А. SKLYPAS СТРАНЫ BUBBLE TVEN SKLYP - формы правил, ровная местность; - ДОЛГО: 60,02.…
€9,200
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Dainos, Литва
Formed homestead plots for sale, Liepų st., Dainų k., Šiauliai. An exclusive location, a ne…
€12,500
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Земельные участки
Радвилишкис, Литва
НОВЫЙ, ВЫСОКИЙ НАДЗОР - VOS НА 11 КМ ОТ СВЕТСТВЕННОГО ГОРОДА, ВСЕ-КУРВИ НЕКОТОРЫЕ ПРОДАЛИ ЗЕ…
€23,000
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Capital
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Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€140,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Prastavoniai, Литва
СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОЙ ( 66.48 ОБЛАСТЬ ) ГОЛОВА В РАЙОНЕ СИРВИНТОВ Вы ищете место…
€28,000
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Capital
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Земельные участки
Шяуляй, Литва
НАЧНИТЕ СВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ! ! ! НАБЛЮДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ …
€22,241
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Земельные участки
Шяуляй, Литва
РАЗДЕЛ 8 СЕКСИРОВОЙ ЗЕМЛИ ~ 10 РАЙОН РАГАЙН G. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = = = = = = = = G1…
€20,332
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Земельные участки
Шяуляй, Литва
НАЧНИТЕ СВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ! ! ! НАБЛЮДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ …
€20,378
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Capital
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Земельные участки
Шяуляй, Литва
РАЗДЕЛ 8 СЕКСИРОВОЙ ЗЕМЛИ ~ 10 РАЙОН РАГАЙН G. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = = = = = = = = G1…
€22,379
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Capital
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Земельные участки
Шяуляй, Литва
РАЗДЕЛ 8 СЕКСИРОВОЙ ЗЕМЛИ ~ 10 РАЙОН РАГАЙН G. ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ = = = = = = = = = G1…
€21,022
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Земельные участки
Silgaliskiai, Литва
ПОТОК HA 8.15 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА R., LUGAL K. ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГРОМК…
€33,000
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Земельные участки
Титувенай, Литва
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ! В ГОРОДЕ НЕДВИЖИМОСТИ 15 АРИР ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ = = = = = = = =…
€7,800
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Capital
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Земельные участки
Kanopenai, Литва
DRUPSTS K., ДОРОГА RAJ. РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ----------------------------- О…
€25,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kanopenai, Литва
СТАГИНТРАК, ПУТЕШЕСТВИЕ РАЙ. РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ Участок рядом с лесом нахо…
€21,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Пакруойис, Литва
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
€25,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Шяуляй, Литва
В СУММЕ, GYTARI, 88.13 ЗЕМЛЯ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ - 4 участка продаются в одном мас…
€132,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Пакруойис, Литва
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
€18,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Пакруойис, Литва
ИЗМЕНЕНИЕ RAJ 3 МАФИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ - земельные участки можно заменить на домашние хозяйства, к…
€18,600
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Capital
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Земельные участки
Aukstuoliai, Литва
Uogry фермы-продаж Рядом с Куриленским региональным парком, окруженным сосновыми лесами, в …
€185,000
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Capital
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Земельные участки
Raizgiai, Литва
ХОРОШАЯ ЦЕНА И ИНВЕСТИЦИИ. ВЫБРАНЫ ВСЕ ДОМАШНИЕ РАЗДЕЛНЫЕ ТАМОЖЕНЫ./ МЕСТОВЫЕ СТАТИ ОБЩИЙ УЧ…
€58,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Пакруойис, Литва
ПАКЕТ М. ХА ГЛАВНАЯ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ - Участок находится в прибрежных м-доступах, Клетки. -…
€65,000
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Земельные участки
Куршенай, Литва
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИНОРЫ 3 ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЯ Ищете сюжет для дома своей мечты? Хотите тихое …
€9,900
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