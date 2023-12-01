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Жильё в Seiriju seniunija, Литва

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Сейрияй, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Сейрияй, Литва
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается в Лаздии, в самом центре города Сейриан, 3-комнатная квартира. Квартира всегда исп…
€16,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Meteliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Meteliai, Литва
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается усадьба, наряду с сельским туристическим бизнесом на озере Дем, озеро Демс являетс…
€720,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Seiriju seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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