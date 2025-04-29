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Жильё в Saldutiskis, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Saldutiskis, Литва
Квартира 2 комнаты
Saldutiskis, Литва
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира на продажу с возможностью перепланировки в 3-комнатную квартиру в Пилаи…
$119,700
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Capital
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