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Квартиры в Шальчининкском районе, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kalesninkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kalesninkai, Литва
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Продано 2 КАБЛЫ, В ДОРОЖНОМ МЕСТЕ, В КРЕДСТАНАХ, В СЕЙЧАС! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Это рац…
$68,381
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Capital
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Параметры недвижимости в Шальчининкском районе, Литва

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