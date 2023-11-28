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Земельные участки в Pumpenai, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pumpenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pumpenai, Литва
1,45 га на продажу. сельскохозяйственный участок земли на Балтийской дороге г. В сумочке. Оч…
€22,000
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