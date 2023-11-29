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Квартиры в Прекульское староство, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Svencele, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Svencele, Литва
Комнаты 2
Площадь 28 м²
Этаж 2/3
€109,400
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Svencele, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Svencele, Литва
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
€199,800
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Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick в Svencele, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Svencele, Литва
Комнаты 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННЫМ ПУЛЬСОМ, КУПИТЬ ДО СОВРЕМЕННЫХ РЫНКОВ СПРО…
€199,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Прекульское староство, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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