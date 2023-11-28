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Земельные участки в Plikiai, Литва

1 объект найдено
Земельные участки в Plikiai, Литва
Земельные участки
Plikiai, Литва
Продается участок рядом с курганом Экете, рядом с водоемом, участок граничит с ручьем. Участ…
€150,000
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