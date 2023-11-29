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Земельные участки в Паневежское городское самоуправление, Литва

14 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
€14,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Панявежис, Литва
€8,800
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Панявежис, Литва
ПОДБОР ДОМА 8.76 С ДОМОМ (НУГРОВЕРНМЕНТ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ) В Г.13 МЧС. СКЛИПО ФОРМА – КВАДРА…
€43,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
ПРОДАЖА ДОМА 6.61 ARS HOME С ДОМОМ ( NUGRIOVE ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ) K. ДОНЕЛИЧИ Г., В КАНАВЬЮ.…
€55,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Панявежис, Литва
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€99,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Stetiskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Stetiskiai, Литва
ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЯ 12.97 а. СКЛИПЫ САДОКЛ Г. В КАНЕВИЗУ, СТЕТ. РАМИ, ТЫ МОЖЕШЬ ОКРУЖАТЬ. ОБЩ…
€11,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Панявежис, Литва
7.85 ARS LIVING PERMANY, PANENDRENG. 7M, PANEVAILABLE. СКЛИПО ФОРМА – КВАДРАТ. РАЗДЕЛ POBE –…
€8,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pavieseciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pavieseciai, Литва
ПОДАРОК 10 АРА ДОМА В ПОБЕДЕНИИ, ВИКТОРИАЛЬНЫЙ Г., В КАНАВЗЕ. RAMI, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ БЕЗОП…
€13,000
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Земельные участки в Панявежис, Литва
Земельные участки
Панявежис, Литва
Продается участок недвижимости с коммуникациями Wallie g. В ананасе. Доступ от Tilvy g. Угол…
€19,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Панявежис, Литва
Краткое изложение центральной части штаб-квартиры Panchase, NEMUN и датчан в уничтожении отц…
€71,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Stetiskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Stetiskiai, Литва
6.71 ARO AND 7.63 ARO HOME MANAGEMENTS STEPS R. JONAPHY G., IN THE CANEVIEW. RAMI, PRIVACY T…
€12,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Панявежис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
ПРОДАЕТСЯ ДЮ КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕЛИ МАССЫ В J.TILVATION G., PANEVENT CITY . Флайкс находятся в ю…
€63,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Панявежис, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
ПОЗЖЕ ДЛЯ ЖИВЫХ ДОМАШНИХ ГОСУДАРСТВ В ПАНЕНДАХ G., ГОРОД ПАНЧАСБ. ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 9,25 ЗО…
€10,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Панявежис, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Панявежис, Литва
ПРОДАЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ ЖИВОГО ДОМА В ПАНДРОГРАХ Г., В ГОРОДЕ ПАНЕВЕНТ. ЗОНЫ ПОЛЕТА: 9,25 ЗОН…
€30,190
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