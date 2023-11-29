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Коммерческая недвижимость в Паневежское городское самоуправление, Литва

Панявежис
9
9 объектов найдено
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 862 м²
Этаж 1
€765,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 204 м²
Этаж 1
€120,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Панявежис, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Панявежис, Литва
Площадь 153 м²
€120,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Панявежис, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Панявежис, Литва
Площадь 90 м²
Этаж 1
SELLING HOUSE WITH COMMERCIAL PATAL PATAL IN THE RAMYGAL GATV, IN THE CANEVIEW. The buildin…
€79,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 46 м²
Этаж 1
ИЗБРАННЫЙ ОБОРУДОВАННЫЙ БИЗНЕС В КАНАВЗЕ! Полностью оборудованный парикмахер расположен в це…
€15,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 139 м²
ПРОДАЖА ПАНЧАСБА, ПРОЕКТИРОВАННАЯ G.20A, С РАЗДЕЛОМ. СОЗДАНИЕ КОМЕРСИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИВ…
€79,900
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Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Local boiler-room
Панявежис, Литва
Площадь 504 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения на продажу в центре города ! Обработка коммерческих помещений для про…
€310,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией в Панявежис, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Панявежис, Литва
Площадь 306 м²
Этаж 1
€115,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Панявежис, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Панявежис, Литва
Площадь 445 м²
Этаж 1
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА И ПАТАЛ ПОС ПАНЕВСКОЙ ГОРОДНОЙ ЦЕНТР!!! Полностью оборудованный ночной клуб…
€39,000
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