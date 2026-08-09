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Коммерческая недвижимость в Паневежском городском самоуправлении, Литва

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Паневежис
4
4 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 478 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 1 478 м²
Паневежис, Литва
Площадь 1 478 м²
Этаж 1
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА В ПОЛНОМ - ФУНКЦИОННЫЕ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИИ С АДМ…
$519,425
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Коммерческое помещение 139 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 139 м²
Паневежис, Литва
Площадь 139 м²
!!! Проект G.20A с потерей 3,63 АРМ. СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…
$85,673
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Коммерческое помещение 39 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 39 м²
Паневежис, Литва
Площадь 39 м²
Этаж 1
УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ С КЛИМАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ G. 38. Базовая область - 38 КВ.М. …
$28,801
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Коммерческое помещение 182 м² в Паневежис, Литва
Коммерческое помещение 182 м²
Паневежис, Литва
Площадь 182 м²
Этаж 1
В том же Центре СУЩЕСТВА, второй гл., СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТОРГОВЛИ - С ПОСТАН…
$136,763
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