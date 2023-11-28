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Коммерческая недвижимость в Onuskis, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Onuskis, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Onuskis, Литва
Площадь 209 м²
Этаж 1
208, 89 кв.м. часть здания на берегу пруда Немезиды. Здание стоит на участке общественного н…
€90,000
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