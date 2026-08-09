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Коммерческая недвижимость в Мажейкском районе, Литва

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Мажейкяй
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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 62 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 62 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 62 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАТТЕРНА И ФУНКЦИОННОЙ АЛЛОЦИИ (ОДОНОЛОГИЯ) ___________ Общий: - Адрес: Naphti…
$104,337
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Коммерческое помещение 838 м² в Сяда, Литва
Коммерческое помещение 838 м²
Сяда, Литва
Площадь 838 м²
Этаж 1
Подтвержденный профессиональный, коммерческий коммерческий комплекс (KVAD 669,22) с индивиду…
$576,419
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Коммерческое помещение 63 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 63 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 63 м²
Этаж 1
Желая осуществлять коммерческие операции в первой крупной стране главных интересов. НОВЫЙ АД…
$75,355
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TekceTekce
Коммерческое помещение 64 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 64 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАТЛО НА ВИДИМОМ ПОЛЕ, МИКРОРАЖОННЫЙ ЦЕНТР МИСКЕЛЛАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ …
$102,572
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Коммерческое помещение 68 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 68 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 68 м²
Этаж 1
РЕНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТЛАЛПОСОВ НА ВИЗИБЛЬНОЙ ГОЛОВЕ, МИКРОРАЖОННЫЙ ЦЕНТР. С…
$170,953
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Коммерческое помещение 51 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 51 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
Продажа Кирпилы - Греческий Салон Помещения площадью 50 кв.м. подходят для коммерческой дея…
$77,499
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