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Коммерческая недвижимость в Leipalingis, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 650 м² в Versiai, Литва
Коммерческое помещение 650 м²
Versiai, Литва
Площадь 650 м²
Этаж 2
ПРОДАННЫЕ ЖЕНЩИНЫ С ДРУСЦИНСКОЙ ПОРТНОЙ СТРАНОЙ ОБЪЕКТЫ ПРЕИМУЩЕСТВ: • Современное и качес…
$358,833
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов