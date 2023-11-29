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Realting.com
Литва
Земельные участки
Клайпедский уезд
Земельные участки в Клайпедский уезд, Литва
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156 объектов найдено
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Земельные участки
Karkle, Литва
€205,000
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Capital
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Земельные участки
Паланга, Литва
€67,000
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Capital
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Земельные участки
Клайпеда, Литва
€23,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Stragnai I, Литва
ПРОДАЖА 73 МАФЫ СТРЕЛКИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ДЕПАРАТОРЫ: - цель земли может быть изменена; - участо…
€25,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Gintarai, Литва
В ИЗОБРАЖЕНИИ, ГОНКА КРЕТИНГА. ГЕНЕС СЕН. ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСНОЙ ФЕРМЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙС…
€105,000
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Capital
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Земельные участки
Паланга, Литва
€1,000,000
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Capital
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Земельные участки
Sudmantai, Литва
€70,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Stropeliai, Литва
€16,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Кретинга, Литва
€73,500
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Vezaiciai, Литва
Три участка на продажу в Парко г. сзади, в раке. Для строительства одного и двухъязычного жи…
€19,000
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements
Клайпеда, Литва
€75,000
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Capital
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Земельные участки
Паланга, Литва
ПОТОК 10 АРА ДОМА В ПАЛАНГЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - цена: 39 500 евро, старая цена 42 000 евро …
€39,500
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Клайпеда, Литва
€94,000
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Capital
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Земельные участки
Kluonaliai, Литва
Продается земля проживания с доступом к пруду Motion Pond и общей стали в G Lent, Dirvined r…
€7,000
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Capital
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Земельные участки
Крятингале, Литва
STATE OF LIVES FOR LIVING LIVES WITH AFFALTED PRIVACY AND THE CITY COMMUNICATIONS OF THE CIT…
€18,000
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Capital
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Земельные участки
Клайпеда, Литва
SELLOW LAND SKLYP IN THE LARGE'S GATCH CUSTOMS CITY, IN THE LESSON OF LIVING HOME. Great off…
€45,000
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Capital
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Земельные участки
Toliai, Литва
EXCLUDED EXCLUSIVE LAND SKLYPES COUNTRY DANES, COUNTRY FOR FOREST EXPLANATORYES. CRETING are…
€102,000
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Capital
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Земельные участки
Гаргждай, Литва
€301,490
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Maciuiciai, Литва
КЛАСС 25.89 ИСТОЧНИК ДОМА АРИР ДЛЯ ЮКНЕТОВ. 25,89 акров земли для продажи в Шелковом р. само…
€15,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Suvernai, Литва
ВЫБОР ДОМАШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ 0,7248 ГА КРАТКОСТЬ К. НЕ ИМЕЮТ ПРИДВОРНЫХ ЗНАКОВ Более подробна…
€24,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой
Macikai, Литва
58.49 РАЗДЕЛ АРС В СОВЕТЕ СЕМЬИ Земельный участок площадью 12,14 акра на продажу 1A + 12,63 …
€14,990
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Capital
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Земельные участки
Perkunai, Литва
36 акров участка с NAMO PROJECT на продажу в районе Клайпеды, в деревне Перкун!!! ----------…
€20,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Клайпеда, Литва
ПРОДАЖА 13,6 ПЛОЩАДИ ОДНА - ДВА ПОСЛЕДНИХ ДЕПАРАТА В КЛАССЕ, В ОЖИДАНИИ Очень удобное распо…
€70,000
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Capital
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Земельные участки
Клайпеда, Литва
Участок для продажи с большими возможностями рядом с автострадой Климбре-Паланга! Мы предст…
€69,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Русне, Литва
33.30 ПЛОЩАДЬ ДОМ НА ЮГ В РУСИНДЕ ПРОДАЖА ДЛЯ НЕМУН (АТМАТОС) UPE Участок площадью 33,30 акр…
€85,000
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Capital
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Земельные участки
Паланга, Литва
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХОТЕТЬ ЖИТЬ МИРОМ - УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МУРАВЕЙ БЕЛОЕ ТЕЛО CHRANTY, СТРАНЫ W…
€1,20 млн
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Capital
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Земельные участки
Kalnuvenai, Литва
Продается участок с проектом New Home Project на улице Тауро 14, Клайпеда Остался ряд строи…
€79,900
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Агентство
Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством
Truseliai, Литва
ИМУЩЕСТВО, ВЫДАННОЕ В СОБСТВЕННОСТИ 11-ГО века. УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ --------------------------…
€18,000
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Агентство
Capital
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Земельные участки
Паланга, Литва
ПРОДАВАЙТЕ В ПАЛАНГЕ, ВНУТРЕННИЕ ТРУДНОСТИ И ЧУЧЕЛА, В ЗИМНЕМ ЛОВУШКЕ!! Отличная возможност…
€60,000
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Земельные участки
Клайпеда, Литва
МИНИСНЫЕ МАРШРУТЫ, Клайпедские районы. 14965 га сельскохозяйственного СКЛИП ----------------…
€50,000
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