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Земельные участки в Кедайнский район, Литва

21 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Urneziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Urneziai, Литва
€20,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Vasariskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Vasariskiai, Литва
€56,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Vasariskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Vasariskiai, Литва
ПРОДАЖА 15.87 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ЛЕСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНТАЛЬНОМ РАЙОНЕ, НЕКОТОРЫЕ МОЛОЧ…
€109,000
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Земельные участки в Stasiunai, Литва
Земельные участки
Stasiunai, Литва
€25,000
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Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
В пригороде Алитус - Миклусенай продается участок площадью 37,1 аро. Участок расположен в 6 …
€12,499
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Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ВАШИХ СОДИ / ДОМА / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НОМЕРОВ И ЛЕСНЫХ ЯБЛОКОВ. Два …
€57,000
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Земельные участки в Urneziai, Литва
Земельные участки
Urneziai, Литва
ВНУТРЕННИЙ ВИЛЛ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И СОВЕТ, ПОДАРОЧНЫЕ СЕТИ 19 ХА Адрес – Strošiauos, Каирский с…
€155,000
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Земельные участки в Vasariskiai, Литва
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
ПОЗЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНИИ, ТРАНСНАРАВ СЕН., МОЩНОСТЬ РАЙ. ВАШ…
€22,000
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Земельные участки в Sutkunai, Литва
Земельные участки
Sutkunai, Литва
• Молодежь г. 4, 4A, 4B, 4D, Перенос, Кедайняйский район.; • Площадь участка: 10,97a, 12,9…
€5,485
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Земельные участки в Aristavele, Литва
Земельные участки
Aristavele, Литва
ИЗБРАННЫЙ КЛАСС ГОСУДАРСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ДЕГАЛ И АВТОСЕРВИС, СОЗДАННЫХ В ВВЕДЕНИИ ДОРОГИ VI…
€300,000
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Земельные участки в Vainotiskiai, Литва
Земельные участки
Vainotiskiai, Литва
ПОТОЛКИ СОДА В СООБЩЕСТВЕ СОДА 6 АРС. AKADEMIA _____________________________________________…
€3,000
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Земельные участки в Vasariskiai, Литва
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€6,000
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Земельные участки в Pelednagiai, Литва
Земельные участки
Pelednagiai, Литва
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
€12,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Tubiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Tubiai, Литва
КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛИП С ИСКЛЮЧЕНИЕМ В ТАМОЖЕННОЙ ЦЕПИ. ХОРОШИЙ МАТОМУМ ИЗ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ. БОЛЬ…
€490,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Justinava, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Justinava, Литва
Большой участок на продажу в садах, Кедайняй, Лонги го. 156. Участок находит сообщество садо…
€12,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Urneziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Urneziai, Литва
Agricultural parcel 2.5 ha of agriculture Four-kiluoto km., Cairo area. GENERAL INFORMATION:…
€11,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Urneziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Urneziai, Литва
БОЛЬШОЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГОНКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ . =======================================…
€198,000
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Земельные участки в Pelednagiai, Литва
Земельные участки
Pelednagiai, Литва
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
€13,000
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Земельные участки в Paobelys, Литва
Земельные участки
Paobelys, Литва
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
€17,500
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Земельные участки в Paobelys, Литва
Земельные участки
Paobelys, Литва
4 участки недвижимости для продажи в Кедайняйском районе, в деревне Сова. Прекрасная возможн…
€19,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Mantigailiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Mantigailiai, Литва
ГЛАВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ В ЧЕРНОМ ТРАКЕ Отличное место для развития новой деревни для начин…
€300,000
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