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Квартиры в Яшюнай, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с With furniture, с Stairwell with combination lock в Яшюнай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с With furniture, с Stairwell with combination lock
Яшюнай, Литва
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
ПРОДАТЬ БУТО ЧАСТЬ В ПРЕДЛОЖЕНИИ, НЕ В МЕРКЕ ! . Продается две комнаты, в трехкомнатной квар…
€23,000
в месяц
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