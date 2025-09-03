Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Гудяляй
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Гудяляе, Литва

3 объекта найдено
Дом в Гудяляй, Литва
Дом
Гудяляй, Литва
Площадь 736 м²
Количество этажей 2
Продаются поместья Гуделиуса (Свирнас и два барреля). Здания нуждаются в ремонте. Два участк…
$58,184
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Гудяляй, Литва
Дом
Гудяляй, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продажа содовой - один дом в зоне отчуждения Адрес: Oakuolų g. 8, Gudeliai, Anykščių r. o. И…
$52,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Гудяляй, Литва
Дом
Гудяляй, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продал дом в Гвинее, 15 минут пути от Вильнюса. Дом недавно построен, удобно и красиво обста…
$488,927
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти