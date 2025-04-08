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Дома с гаражом в Dvariskes, Литва

1 объект найдено
Дом в Dvariskes, Литва
Дом
Dvariskes, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
For sale unfinished construction 130 sq.m. Double -dwelling house in Riešė. In addition, win…
$140,271
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Параметры недвижимости в Dvariskes, Литва

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1111 голосов