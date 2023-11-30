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Дома в Dvariskes, Литва

3 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Dvariskes, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Dvariskes, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Качественный меблированный на продажу, 4-комнатный коттедж Красный г., Большая малина, Вильн…
€260,000
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Capital
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Дом с газовым отоплением в Dvariskes, Литва
Дом с газовым отоплением
Dvariskes, Литва
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
Вильнюс р. self., Nuts, Suites g. продал участок 16.40 одно- и бибский жилой район с фермерс…
€170,000
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Агентство
Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Dvariskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dvariskes, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОМ, К КОТОРЫМ НАЙДЕТ КОМФОРТ, РАМБИ, ЭСТЕТУРНИК, ЕГО ЛИГ БУДЕТ…
€429,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Dvariskes, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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