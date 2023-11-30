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Жильё в Дотнува, Литва

1 объект найдено
Дом в Urneziai, Литва
Дом
Urneziai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
SODYBA ЕСТЕСТВЕННО И ЛЕСНО В РАСЧЕТАХ ПОВЕРХНОСТИ. ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛ…
€57,000
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Capital
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