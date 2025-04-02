Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Aukstieji Rusokai
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Aukstieji Rusokai, Литва

2 объекта найдено
Дом в Aukstieji Rusokai, Литва
Дом
Aukstieji Rusokai, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ДОМ В ГУДЕЛИУСЕ, ВСЕГО В 15 МИНУТАХ ОТ ВИЛЬНЮСА. Дом недавно построен, удобно и кр…
$476,654
Оставить заявку
Дом в Aukstieji Rusokai, Литва
Дом
Aukstieji Rusokai, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
$283,829
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Aukstieji Rusokai, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов