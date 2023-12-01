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Жильё в Aukstieji Rusokai, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом в Aukstieji Rusokai, Литва
Дом с гаражом
Aukstieji Rusokai, Литва
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
ДОМ В ГУДЕЛЯХ, VOS 15 МИНУЧ ДОРОГА ОТ УИЛЬОНА. Дом находится в очень хорошем месте, где была…
€429,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом в Aukstieji Rusokai, Литва
Дом
Aukstieji Rusokai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€147,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Aukstieji Rusokai, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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