ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Земельные участки
Алитусский уезд
Земельные участки в Алитусский уезд, Литва
Очистить
107 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pazapsiai, Литва
€51,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vieciunai, Литва
Участок с проектом дома и разрешением на строительство в Локациях ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена пр…
€23,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Алитус, Литва
€13,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Алитус, Литва
ALYTAUS В ГОРОДЕ, ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ MATOM, ПРОДАЖА SKLYP С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОТМЕЧ…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством
Друскининкай, Литва
Улыбки возле города Друскерс в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 15000 евро Адрес: Нер…
€15,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Алитус, Литва
СОЗДАЙТЕ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ СТИЛИИ: ЭРДВУС СКЛИП С ПАКЕТОМ КАВАЛ-ЭЦЕР - РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬ…
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kaniukai, Литва
€71,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Вейсеяй, Литва
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Алитус, Литва
€35,850
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Saluciai, Литва
€165,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Швендубре, Литва
€37,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Zaidai, Литва
€11,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Cijuniske, Литва
€29,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Алитус, Литва
СЕЛЛОЙ ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В ИМЯ G., ALYTUJ Продается участок жилой недвижимости в ра…
€15,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
8.2 ARO ДОМ СЕКЦИЯ С A+ КЛАСС ДОМАШНИЙ ПРОЕКТ И СТАТИ ЛИД! Это прекрасная возможность инвес…
€44,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ratnycia, Литва
Продается в очень красивом месте 17,35 акров участок с проектом дома и разрешением на строит…
€79,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Алитус, Литва
2 ДОМОВЛАДЕНИЯ В ПРЕСТИЖНОМ 2 ДОМЕ НА ГОРОДСКОМ МЕСТЕ, В СОБСТВЕННОСТИ GATVIRONMENT -- ПРЕИМ…
€35,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Варвишкес, Литва
Участок 17.13a жилой комплекс в окружении лесов продается в одном из самых красивых регионов…
€12,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Bevirsiai, Литва
ПРОДАЖА земельного участка у озера Галадус: Lazdias r. self., Hazelian sen., Кроме верхушек,…
€22,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Lipliunai, Литва
Домашняя усадьба в Липлибонах 400 м до Немуна ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 7500 Eur Адре…
€7,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Швендубре, Литва
Домашняя усадьба в Святом близ слияния Немуна и Немунштиса ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
€11,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
Продается участок в Алиту с проектом дома и разрешением на строительство. Вы можете выполнит…
€17,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Senoji Varena, Литва
Массив из 3 участков для продажи в Старой Варене, Лакстигали г. Масса состоит из приусадебно…
€50,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Senoji Varena, Литва
12.71 Продается участок под застройку в Старой Варене, Сако г. Удобный, проложенный доступ. …
€18,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kareivonys, Литва
12,88 га ( 6,87 га леса ) участок для продажи в деревне Петроскан ( Тракский район. ) возле …
€79,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Didziasalis, Литва
€13,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Алитус, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€8,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с Geodesic measurements
Алитус, Литва
ПРОДАЖА 5.1 ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗДЕЛА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УВЕЛИЧИТЬ ОБЩЕННУЮ ЭТИКЕ…
€201,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки
Алитус, Литва
ПОДАРОК 35 С ПАКЕТОМ ЭКЗАЙРА СУСПАЛЬНОГО И ЗАЯВЛЕНИЕМ LEIDIM, ALYTAUS R. ------------------…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Dirzai, Литва
Большие поместья в Липлибосе 500 м до Немуна ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 10000 евро Адр…
€10,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL