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Земельные участки в Алитусский уезд, Литва

107 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pazapsiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pazapsiai, Литва
€51,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Vieciunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Vieciunai, Литва
Участок с проектом дома и разрешением на строительство в Локациях ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена пр…
€23,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Алитус, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Алитус, Литва
€13,000
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Земельные участки в Алитус, Литва
Земельные участки
Алитус, Литва
ALYTAUS В ГОРОДЕ, ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ MATOM, ПРОДАЖА SKLYP С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОТМЕЧ…
€120,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Друскининкай, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Друскининкай, Литва
Улыбки возле города Друскерс в Нервене ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 15000 евро Адрес: Нер…
€15,000
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Земельные участки в Алитус, Литва
Земельные участки
Алитус, Литва
СОЗДАЙТЕ СВОИ ЖИЗНЕННЫЕ СТИЛИИ: ЭРДВУС СКЛИП С ПАКЕТОМ КАВАЛ-ЭЦЕР - РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬ…
€100,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kaniukai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kaniukai, Литва
€71,600
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Земельные участки в Вейсеяй, Литва
Земельные участки
Вейсеяй, Литва
€150,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Алитус, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Алитус, Литва
€35,850
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Saluciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Saluciai, Литва
€165,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Швендубре, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Швендубре, Литва
€37,000
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Земельные участки в Zaidai, Литва
Земельные участки
Zaidai, Литва
€11,000
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Земельные участки в Cijuniske, Литва
Земельные участки
Cijuniske, Литва
€29,000
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Capital
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Земельные участки в Алитус, Литва
Земельные участки
Алитус, Литва
СЕЛЛОЙ ГЛАВНЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ В ИМЯ G., ALYTUJ Продается участок жилой недвижимости в ра…
€15,000
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Земельные участки в Likiskeliai, Литва
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
8.2 ARO ДОМ СЕКЦИЯ С A+ КЛАСС ДОМАШНИЙ ПРОЕКТ И СТАТИ ЛИД! Это прекрасная возможность инвес…
€44,500
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Ratnycia, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Ratnycia, Литва
Продается в очень красивом месте 17,35 акров участок с проектом дома и разрешением на строит…
€79,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Алитус, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Алитус, Литва
2 ДОМОВЛАДЕНИЯ В ПРЕСТИЖНОМ 2 ДОМЕ НА ГОРОДСКОМ МЕСТЕ, В СОБСТВЕННОСТИ GATVIRONMENT -- ПРЕИМ…
€35,000
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Земельные участки в Варвишкес, Литва
Земельные участки
Варвишкес, Литва
Участок 17.13a жилой комплекс в окружении лесов продается в одном из самых красивых регионов…
€12,000
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Capital
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Земельные участки в Bevirsiai, Литва
Земельные участки
Bevirsiai, Литва
ПРОДАЖА земельного участка у озера Галадус: Lazdias r. self., Hazelian sen., Кроме верхушек,…
€22,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Lipliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Lipliunai, Литва
Домашняя усадьба в Липлибонах 400 м до Немуна ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 7500 Eur Адре…
€7,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Швендубре, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Швендубре, Литва
Домашняя усадьба в Святом близ слияния Немуна и Немунштиса ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
€11,000
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Земельные участки в Likiskeliai, Литва
Земельные участки
Likiskeliai, Литва
Продается участок в Алиту с проектом дома и разрешением на строительство. Вы можете выполнит…
€17,000
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Земельные участки в Senoji Varena, Литва
Земельные участки
Senoji Varena, Литва
Массив из 3 участков для продажи в Старой Варене, Лакстигали г. Масса состоит из приусадебно…
€50,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Senoji Varena, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Senoji Varena, Литва
12.71 Продается участок под застройку в Старой Варене, Сако г. Удобный, проложенный доступ. …
€18,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kareivonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kareivonys, Литва
12,88 га ( 6,87 га леса ) участок для продажи в деревне Петроскан ( Тракский район. ) возле …
€79,900
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Didziasalis, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Didziasalis, Литва
€13,000
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Capital
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Земельные участки в Алитус, Литва
Земельные участки
Алитус, Литва
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€8,500
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Capital
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Земельные участки с Geodesic measurements в Алитус, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Алитус, Литва
ПРОДАЖА 5.1 ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗДЕЛА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УВЕЛИЧИТЬ ОБЩЕННУЮ ЭТИКЕ…
€201,000
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Capital
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Земельные участки в Алитус, Литва
Земельные участки
Алитус, Литва
ПОДАРОК 35 С ПАКЕТОМ ЭКЗАЙРА СУСПАЛЬНОГО И ЗАЯВЛЕНИЕМ LEIDIM, ALYTAUS R. ------------------…
€45,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Dirzai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Dirzai, Литва
Большие поместья в Липлибосе 500 м до Немуна ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: 10000 евро Адр…
€10,000
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Capital
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