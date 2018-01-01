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Недвижимость Maskavas 146

Рига, Латвия
от
€579,000
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15
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О комплексе

Месторасположение Жилой комплекс находится на улице Московской напротив остановки трамвая по улице Мазая Кална, которая благоустроена в виде красивой остановки с парком и детской площадкой. В старый город можно дойти всего за 15 минут пешком или доехать на трамвае за 7 минут. **Рядом с комплексом находится "Рижская спортивная манежа" с большим старым, красивым и ухоженным парком. В 300 метрах от комплекса находятся: Торговые центры "Mols", "Depo", "Rimi" и другие магазины. Рядом с комплексом находятся спортивный и отдыхательный клуб "Рижская спортивная манежа". Зоны для занятий спортом и отдыха. Характеристика жилья Жилой комплекс состоит из четырех зданий (из них два четырехэтажных и два одноэтажных), расположенных в огороженной и круглосуточно охраняемой территории. Всего в комплексе 150 квартир. В основном это однокомнатные квартиры типа студия с площадью от 12 до 25 м2. Двухкомнатные квартиры с средней площадью 33 м2. А также двухуровневые LOFT квартиры с площадью от 20 до 27 м2. У комплекса есть своя парковка на охраняемой территории. Описание жилого комплекса Здания жилого комплекса полностью отремонтированы и утеплены. Обогрев квартир в жилом комплексе осуществляется с помощью современной системы отопления, расположенной на территории комплекса, в отдельном котельном помещении. Покупатели получат новые квартиры с современным дизайнерским ремонтом и мебелью, которые готовы к проживанию без дополнительных инвестиций. Плюсы включают: Очень эффективная система звуко- и теплоизоляции. Большие окна обеспечивают хороший доступ света. Территория охраняется круглосуточно. Продуманная и эргономичная планировка. Завершенная внутренняя отделка квартир с использованием качественных и экологически чистых материалов. Ухоженный и оборудованный двор. Из некоторых квартир открывается вид на яблоневый сад. Для кого подходит жилье Компактные квартиры недалеко от исторического центра Риги сочетают в себе функциональность, которая привлекательна для разных людей: Молодые и активные ценят расположение в самом сердце столицы с доступом ко всей инфраструктуре. Семьи и старшие люди оценят комфорт, который предоставляют близлежащие парковые зоны и архитектурное очарование старой части города. Так как на протяжении длительного времени большое количество квартир в комплексе сдаются в аренду, у нас есть специальное предложение для инвесторов и тех, кто хочет приобрести и сдавать в аренду одну или несколько квартир. Есть также возможность приобрести квартиру с долгосрочным арендатором. При этом мы продолжим управление квартирой за вас. Жилой комплекс с эргономичными квартирами в центре Риги - это лучшее предложение на рынке, которое сочетает в себе отличные условия проживания, доступные цены и гарантированную безопасность сделки.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Maskavas 146
Рига, Латвия
от
€579,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
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Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность забронировать квартиры в самом центре Риги, где вам будут доступны отличная инфраструктура и удобства. Рядом находятся рестораны, развлекательные заведения, магазины, кондитерские, аптеки, детские сады и школы. Это новый проект, состоящий из двух зданий - фасадного дома и дворового дома. Будет проведено всестороннее обновление здания, чтобы обеспечить ваш комфорт и благополучие: - Будет ремонтироваться крыша; - Будут восстановлены системы горячего и холодного водоснабжения и канализации; - На радиаторы будут установлены индивидуальные счетчики, которые позволят вам контролировать расход тепла; - Фасад здания будет полностью обновлен, придав ему новый вид; - Будут заменены входные двери, обеспечивая безопасность и современный облик; - Будет организовано благоустройство и уход за внутренним двором, где вы сможете насладиться отдыхом и свежим воздухом; - В фасадном здании будет установлен новый лифт, облегчающий повседневное перемещение; - Каждой квартире будут предоставлены новые двери, гарантирующие приватность и комфорт; - Будет установлена система с домофоном, обеспечивающая дополнительную безопасность в вашем доме; - Предоставляется подключение к интернету от TET и BALTCOM, чтобы вы могли быть связанными с цифровым миром. Квартиры будут продаваться как отдельные собственности, что позволит вам насладиться преимуществами недвижимости. Кроме того, вы получите выгоду от прилегающего участка земли, который идет вместе с квартирой. У вас будет уникальная возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно, адаптируя квартиру под свои личные предпочтения. Планируется завершить все работы в этом году, обеспечивая вам готовое жилье в соответствии с вашими пожеланиями и стандартами. Не упустите возможность приобрести квартиру в самом новом проекте недвижимости в Риге! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и зарезервировать свою квартиру уже сейчас.
Zundas Dārzi
Zundas Dārzi
Рига, Латвия
от
€225,000
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.
RĪGAS 51
RĪGAS 51
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2018
Агентство: REALAT real estate
В самом центре Юрмалы – Дзинтари, улица Ригас 51 - в живописном тихом уголке среди сосен и елей, сдается в эксплуатацию эксклюзивный жилой комплекс RIGAS 51,в котором ждут своих жильцов 36 уютных квартир и обособленный дом. Дополнительная информация Пешая прогулка до моря (песчаный пляж Дзинтари) занимает около десяти минут. Территория комплекса граничит с дендрологическим парком Булдури, по тенистым аллеям которого можно совершать пешеходные и велосипедные прогулки. Всего в нескольких минутах ходьбы от RIGAS 51 находятся знаменитый концертный зал Дзинтари, оживленный променад Йомас, крупнейший в Прибалтике аквапарк Livu, СПА-комплекс Baltic Beach, теннисные корты Conсept, супермаркет Rimi, многочисленные магазины и рынок экопродуктов, а так же популярные кафе и рестораны. Для выбора покупателям предлагаются двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой общей площадью от 49,6 до 82,3 м2, а также обособленный трехэтажный дом площадью 152,5 м2. Для каждой квартиры предусмотрено место на подземной стоянке и бокс для хранения вещей. При сооружении RIGAS 51 использованы высококачественные натуральные, материалы (дерево, стекло, металл, керамика, камень) и энергоэффективные технологии. Плита основания, фундамент, перекрытия, лестничные марши, несущие стены и колонны –монолитный железобетон. Наружные стены – фибоблоки, утепленные каменной ватой, что обеспечивает необходимую теплоизоляцию дома.Здание имеет сертификат энергоэффективности, подтверждающий низкие потери тепла. Фасад декорирован каменными панелями и доской из сибирской лиственницы.Межкомнатные перегородки – фибоблоки, штукатуреные по системе Knauf. Такое решение обеспечивает хорошую звукоизоляцию в комнатах. Потолки – регипс. Окрашены качественной краской фирмы Becker. Высота потолков – 2,8 м. В санузлах полы с подогревом, установлена сантехника Hansgrohe и фаянс Villeroy&Boch. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями. Наружные двери в квартиры–деревянные, шпонированные дубом оборудованные безопасным замком с универсальным ключом.Межкомнатные двери имеют встроенные петли и магнитный замок. Окна и наружные двери изготовлены из алюминиевых конструкций системы Schuco с двойными стеклопакетами и солнцезащитным покрытием. Для обустройства террас и балконов использован настил из композитного материала Франция, ограждение из тонированного стекла и перила из нержавеющей стали. Лестницы и холлы подъездов отделаны гранитными плитами и мраморными панелями Дом оборудован двумя бесшумными лифтами фирмы KONE, имеющими выход в паркинг. В соответствии с правилами доступности среды в подъездах установлен пандус. Подземный паркинг оснащен системой принудительного удаления выхлопных газов и вентиляционной системой дымоудаления при пожаре. Отопление дома и круглосуточную подачу горячей воды в квартиры обеспечивают три конденсатных котла Buderus. В квартирах установлены радиаторы Purmo, а комнаты с панорамными окнами оборудованы инсталлированными в пол радиаторами Zehnder. Все тепловые приборы имеют индивидуальное регулирование, что позволяет выбрать приемлемый уровень температуры в каждом помещении. Ванные комнаты имеют полы с электрическим подогревом. Микроклимат в квартирах обеспечивают система централизованной принудительной вентиляции с рекуперацией воздуха и индивидуальный двухсплитовый кондиционер Samsung. Электроснабжение – 25 kW на каждую квартиру. Обеспечена противомолниевая защита, заземление и защита от перенапряжения. В каждую квартиру подан оптический кабель для подключения телефона и интернета. Высокоскоростной интернет (4G) обеспечивается провайдером Lattelecom. Все квартиры имеют индивидуальные приборы учета потребления электричества, горячей и холодной воды, тепла. Спокойное и комфортное проживание обеспечено камерами видеонаблюдения, которые установлены по периметру участка, на фасаде здания, в подземном паркинге и на автостоянке. Двери в подъезды дополнительно оборудованы домофоном с видеокамерой. Искусно созданный ландшафтный дизайн прилегающей территории даёт эстетическое и моральное удовлетворение. Обустроена детская площадка. Фасад дома и прилегающая территория освещены декоративной подсветкой. Уникальное расположение, выдержанная архитектура, высокое качество применяемых материалов и технологий, а так же широкий спектр предоставляемых услуг – главные элементы, делающие жизнь, работу и отдых в RIGAS 51 особенно престижным и комфортным.
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