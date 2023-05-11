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Литва
Вильнюсский уезд
Ширвинтский район
Земельные участки в Ширвинтский район, Литва
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59 объектов найдено
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Земельные участки
Uzuezere, Литва
€ 25,650
Земельные участки
Pasirvintis, Литва
€ 19,500
Земельные участки
Pavasareliai, Литва
€ 7,000
Земельные участки
Mieguciai, Литва
€ 5,000
Земельные участки
Dirzioniskes, Литва
€ 12,900
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 299,000
Земельные участки
Pasirvintis, Литва
€ 17,000
Земельные участки
Brazeles, Литва
€ 28,000
Земельные участки
Eiciunai, Литва
€ 13,000
Земельные участки
Sesuoleliai II, Литва
€ 15,000
Земельные участки
ulyceles, Литва
€ 36,000
Земельные участки
Eiciunai, Литва
€ 7,000
Земельные участки
Godiskes, Литва
€ 20,000
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 7,900
Земельные участки
Varanava, Литва
€ 53,000
Земельные участки
Godiskes, Литва
€ 6,000
Земельные участки
Kunigiskiai II, Литва
€ 6,000
Земельные участки
Bartkuskis, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Bredenai, Литва
€ 18,000
Земельные участки
cerniskes, Литва
€ 6,800
Земельные участки
Ширвинтский район, Литва
€ 22,000
Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 4,500
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 5,000
Земельные участки
Avizonys, Литва
€ 11,500
Земельные участки
Муснинкай, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 7,000
Земельные участки
Ширвинтос, Литва
€ 24,000
Земельные участки
Kazliskiai, Литва
€ 25,000
Земельные участки
Pociunai, Литва
€ 24,500
Земельные участки
Steporiai, Литва
€ 4,000
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