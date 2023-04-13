Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Купить земельный участок в Западно-Задунайский край, Венгрия
Очистить
435 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Lispeszentadorjan, Венгрия
1 692 м²
€ 13,087
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
20 000 м²
€ 37,125
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
4 536 м²
€ 32,050
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
1 930 м²
€ 213,401
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
1 814 м²
€ 48,075
Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
961 м²
€ 34,694
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
882 м²
€ 53,150
Земельные участки
Чорна, Венгрия
800 м²
€ 66,237
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 106,834
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 898 м²
€ 15,758
Земельные участки
Торонь, Венгрия
934 м²
€ 48,075
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 850 м²
€ 21,100
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
968 м²
€ 12,927
Земельные участки
Гарабонц, Венгрия
10 000 м²
€ 34,454
Земельные участки
Варвёльдь, Венгрия
6 363 м²
€ 42,467
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 500 м²
€ 5,876
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 61,163
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 594 м²
€ 5,876
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 500 м²
€ 6,410
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
4 897 м²
€ 20,031
Земельные участки
Nagybakonak, Венгрия
2 447 м²
€ 2,404
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
€ 50,746
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
947 м²
€ 42,707
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
4 993 м²
€ 48,049
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 799 м²
€ 17,628
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 798 м²
€ 17,628
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 813 м²
€ 39,796
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 125 м²
€ 15,491
Земельные участки
Borgata, Венгрия
1 450 м²
€ 3,205
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
2 457 м²
€ 15,758
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
15
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты