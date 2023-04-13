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Купить земельный участок в Западно-Задунайский край, Венгрия

435 объектов найдено
Земельные участкив Lispeszentadorjan, Венгрия
Земельные участки
Lispeszentadorjan, Венгрия
1 692 м²
€ 13,087
Земельные участкив Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
20 000 м²
€ 37,125
Земельные участкив Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
4 536 м²
€ 32,050
Земельные участкив Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
1 930 м²
€ 213,401
Земельные участкив Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
1 814 м²
€ 48,075
Земельные участкив Gyorszemere, Венгрия
Земельные участки
Gyorszemere, Венгрия
961 м²
€ 34,694
Земельные участкив Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
882 м²
€ 53,150
Земельные участкив Чорна, Венгрия
Земельные участки
Чорна, Венгрия
800 м²
€ 66,237
Земельные участкив Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 106,834
Земельные участкив Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 898 м²
€ 15,758
Земельные участкив Торонь, Венгрия
Земельные участки
Торонь, Венгрия
934 м²
€ 48,075
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 850 м²
€ 21,100
Земельные участкив Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
968 м²
€ 12,927
Земельные участкив Гарабонц, Венгрия
Земельные участки
Гарабонц, Венгрия
10 000 м²
€ 34,454
Земельные участкив Варвёльдь, Венгрия
Земельные участки
Варвёльдь, Венгрия
6 363 м²
€ 42,467
Земельные участкив Boncodfoelde, Венгрия
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 500 м²
€ 5,876
Земельные участкив Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 61,163
Земельные участкив Boncodfoelde, Венгрия
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 594 м²
€ 5,876
Земельные участкив Boncodfoelde, Венгрия
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 500 м²
€ 6,410
Земельные участкив Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
4 897 м²
€ 20,031
Земельные участкив Nagybakonak, Венгрия
Земельные участки
Nagybakonak, Венгрия
2 447 м²
€ 2,404
Земельные участкив Гёнью, Венгрия
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
€ 50,746
Земельные участкив Гёнью, Венгрия
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
947 м²
€ 42,707
Земельные участкив Гёнью, Венгрия
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
4 993 м²
€ 48,049
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 799 м²
€ 17,628
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 798 м²
€ 17,628
Земельные участкив Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 813 м²
€ 39,796
Земельные участкив Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 125 м²
€ 15,491
Земельные участкив Borgata, Венгрия
Земельные участки
Borgata, Венгрия
1 450 м²
€ 3,205
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
2 457 м²
€ 15,758
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