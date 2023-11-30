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Земельные участки в Западно-Задунайский край, Венгрия

203 объекта найдено
Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 635 м²
€3,188
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Земельные участки в Lipot, Венгрия
Земельные участки
Lipot, Венгрия
Площадь 1 426 м²
€79,443
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Земельные участки в Szentgyoergyvar, Венгрия
Земельные участки
Szentgyoergyvar, Венгрия
Площадь 5 693 м²
€17,270
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 499 м²
€27,898
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Земельные участки в Pereszteg, Венгрия
Земельные участки
Pereszteg, Венгрия
Площадь 463 м²
€41,183
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 2 607 м²
€106,012
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Земельные участки в Ньюль, Венгрия
Земельные участки
Ньюль, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€66,158
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 6 338 м²
€30,555
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 5 112 м²
€13,816
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Земельные участки в Hegyko, Венгрия
Земельные участки
Hegyko, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€227,169
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Земельные участки в Сепетнек, Венгрия
Земельные участки
Сепетнек, Венгрия
Площадь 1 688 м²
€10,070
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 755 м²
€39,854
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 3 132 м²
€18,599
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 2 911 м²
€14,613
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 221 м²
€3,985
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 9 860 м²
€526,075
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 700 м²
€26,304
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 758 м²
€26,304
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Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
Площадь 1 535 м²
€28,961
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Земельные участки в Кёсег, Венгрия
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
Площадь 909 м²
€37,197
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Земельные участки в Тет, Венгрия
Земельные участки
Тет, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€33,212
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 899 м²
€39,854
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 494 м²
€30,555
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 492 м²
€30,555
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 492 м²
€30,555
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 1 970 м²
€114,249
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Земельные участки в Markotaboedoege, Венгрия
Земельные участки
Markotaboedoege, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€76,520
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Земельные участки в Фертёд, Венгрия
Земельные участки
Фертёд, Венгрия
Площадь 997 м²
€39,854
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€597,813
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 3 068 м²
€25,241
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