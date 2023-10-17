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Земельные участки
Венгрия
Задунайский край
Земельные участки в Задунайский край, Венгрия
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1 826 объектов найдено
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
678 м²
€58,047
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
754 м²
€179,692
Рекомендовать
Земельные участки
Валь, Венгрия
1 842 м²
€20,510
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 098 м²
€768,641
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
812 м²
€89,718
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
900 м²
€11,568
Рекомендовать
Земельные участки
Se, Венгрия
823 м²
€51,157
Рекомендовать
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
1 360 м²
€51,157
Рекомендовать
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
2 862 м²
€153,985
Рекомендовать
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
840 м²
€33,162
Рекомендовать
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
347 м²
€29,563
Рекомендовать
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
570 м²
€48,586
Рекомендовать
Земельные участки
Nagybereny, Венгрия
8 442 м²
€38,304
Рекомендовать
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
2 354 м²
€25,450
Рекомендовать
Земельные участки
Borgata, Венгрия
1 840 м²
€48,843
Рекомендовать
Земельные участки
Roenoek, Венгрия
9 630 м²
€43,445
Рекомендовать
Земельные участки
Orfu, Венгрия
3 864 м²
€24,356
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 040 м²
€9,742
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 023 м²
€153,826
Рекомендовать
Земельные участки
Надькозар, Венгрия
997 м²
€14,113
Рекомендовать
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
1 740 м²
€23,651
Рекомендовать
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
3 460 м²
€179,692
Рекомендовать
Земельные участки
Кётче, Венгрия
1 507 м²
€10,026
Рекомендовать
Земельные участки
Bogad, Венгрия
2 166 м²
€15,424
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 024 м²
€110,540
Рекомендовать
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
720 м²
€14,782
Рекомендовать
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
3 840 м²
€117,677
Рекомендовать
Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
1 132 м²
€15,126
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 400 м²
€60,412
Рекомендовать
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
558 м²
€315,426
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