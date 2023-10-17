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Земельные участки в Задунайский край, Венгрия

1 826 объектов найдено
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 678 м²
€58,047
Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 754 м²
€179,692
Земельные участки в Валь, Венгрия
Земельные участки
Валь, Венгрия
Площадь 1 842 м²
€20,510
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 098 м²
€768,641
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 812 м²
€89,718
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€11,568
Земельные участки в Se, Венгрия
Земельные участки
Se, Венгрия
Площадь 823 м²
€51,157
Земельные участки в Рацальмаш, Венгрия
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€51,157
Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 862 м²
€153,985
Земельные участки в Рацальмаш, Венгрия
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
Площадь 840 м²
€33,162
Земельные участки в Шопрон, Венгрия
Земельные участки
Шопрон, Венгрия
Площадь 347 м²
€29,563
Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 570 м²
€48,586
Земельные участки в Nagybereny, Венгрия
Земельные участки
Nagybereny, Венгрия
Площадь 8 442 м²
€38,304
Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 2 354 м²
€25,450
Земельные участки в Borgata, Венгрия
Земельные участки
Borgata, Венгрия
Площадь 1 840 м²
€48,843
Земельные участки в Roenoek, Венгрия
Земельные участки
Roenoek, Венгрия
Площадь 9 630 м²
€43,445
Земельные участки в Orfu, Венгрия
Земельные участки
Orfu, Венгрия
Площадь 3 864 м²
€24,356
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 040 м²
€9,742
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 023 м²
€153,826
Земельные участки в Надькозар, Венгрия
Земельные участки
Надькозар, Венгрия
Площадь 997 м²
€14,113
Земельные участки в Bicserd, Венгрия
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
Площадь 1 740 м²
€23,651
Земельные участки в Ревфюлёп, Венгрия
Земельные участки
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 3 460 м²
€179,692
Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 1 507 м²
€10,026
Земельные участки в Bogad, Венгрия
Земельные участки
Bogad, Венгрия
Площадь 2 166 м²
€15,424
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 024 м²
€110,540
Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 720 м²
€14,782
Земельные участки в Balatonudvari, Венгрия
Земельные участки
Balatonudvari, Венгрия
Площадь 3 840 м²
€117,677
Земельные участки в Felsorajk, Венгрия
Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
Площадь 1 132 м²
€15,126
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€60,412
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 558 м²
€315,426
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